Todi, concerto in memoria di Lanfranco Mencaroni, amico di Aldo Capitini e co-fondatore marcia della pace

Domenica 14 aprile alle 17.30 nel Ridotto del Teatro Comunale avrà luogo un concerto dal titolo “Schubert Winterreise and beyond”. Hartmut Schulz, baritono, con Maria Chiara Fiorucci all’arpa e Andrea Ceccomori al flauto, presenteranno un originale rilettura del celebre ciclo liederistico Winterreise di Franz Schubert. L’esecuzione sarà preceduta da un ricordo che Manfredo Retti farà di Lanfranco Mencaroni, a cui il concerto è dedicato, a cento anni dalla nascita (2 maggio 1924) e a dieci dalla scomparsa (6 dicembre 2013). Cittadino tuderte per scelta, dopo che, giunto a Collevalenza nel 1951, ha deciso di rimanervi come medico di base, da allora è vissuto allineando alla professione un’intensa attività culturale, soprattutto nella musica, la preferita, non solo coltivandola in proprio, ma volgendola alla divulgazione e alla promozione, che lo ha visto membro di associazioni regionali prestigiose come gli Amici della Musica e la Sagra Musicale, e cofondatore di altre come gli Amici della Lirica, in ciò sostenuto anche da una profonda passione civica, cementata dall’amicizia con Aldo Capitini, con il quale ha partecipato, nel 1961, all’organizzazione della prima Marcia della Pace Perugia-Assisi. Anche a Todi ha dato molto, al di là della professione: lo troviamo tra i cofondatori della Scuola Comunale di Musica e presente, talvolta promotore, di molte delle attività musicali del secondo Novecento. La Winterreise di Schubert, opera tra le sue preferite, non poteva essere migliore omaggio alla sua memoria.