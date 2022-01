Fedrico Zampaglione: "Doveroso tornare sul palco. Sarà come invitare ospiti a casa nostra"

Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, dopo il periodo complesso della pandemia, dei live sospesi, rinviati, per forza di cosa riadattati, torna in tour con uno show ritagliato su questi tempi che stiamo affrontando. Ma “è come tornare a vivere”.

“Era importante ripartire comunque, con le limitazioni rese necessarie dalle circostanze. Ma aprire i teatri, tornare agli spettacoli dal vivo, ai concerti, era fondamentale, era necessario buttarsi perché non si può aspettare di tornare a come eravamo prima. Purtroppo, non abbiamo la bacchetta magica che ci permette di cancellare tutto”.

E allora il concerto si fa intimo, riflessivo, come suonare per gli amici, come invitarli nel proprio salotto, nelle tante case che Federico Zampaglione ha cambiato.

“Ho cambiato tante case” è il titolo del nuovo album dei Tiromancino e del tour che farà tappa l’11 marzo al teatro Lyrick di Assisi per il cartellone di Tourné di Aucma e Mea Concerti.

L’album raccoglie il meglio degli ultimi brani pubblicati da Tiromancino come il successo radiofonico “Finché ti va”, i due brani che fanno parte della colonna sonora dell’ultimo film di Zampaglione Morrison “Cerotti” e “Er musicista” a cui si aggiungono altri nove inediti tra cui il duetto con Carmen Consoli in “L’odore del mare”, il singolo “Domenica” e la straordinaria collaborazione in “Questa terra bellissima” con Alan Clark dei Dire Straits.

E tra le tante case di Zampaglione, ci sono anche quelle in Umbria, a Terni, città originaria del padre, a Trevi. E poi Amelia, dove “da ragazzo ho passato molto tempo”. Un legame forte con gli umbri “che amo veramente perché sono schietti, diretti, semplici nel senso genuino del termine”. Sincerità come l’ultimo disco: “Sì, un disco sincero, dove mi metto in gioco e mi espongo con chiarezza”.