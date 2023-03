The dark side of the moon, cinquant'anni di storia del rock al Lyrick di Assisi

Venerdì 31 marzo alle 21 al teatro Lyrick di Assisi The dark side of the moon 50th anniversary, concerto dei Pink Floyd Legend.

La band, oggi riconosciuta da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, celebrerà il 50esimo anniversario dell'uscita di "The dark side of the moon", disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.



L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi. Prevendite su circuito TicketOne