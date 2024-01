The Circle Social Club riparte da Gregand the Two-Billies

Da circa un mese ha riavviato la sua attività, grazie alla rinnovata Associazione Madonna Alta, The Circle Social Club di via Francesco Baracca (accanto alla sede Unicredit).

Per celebrare questo nuovo percorso è in arrivo il primo concerto in programma giovedì 18 gennaio (ore 21.30) con Greg and the Two-Billies. Riservato ai suoi associati, il The Circle Social Club presenta quindi una serata singolare all’insegna della musica anni ’50 con Claudio Gregori in arte GREG, il celebre comico del duo "Lillo & Greg" da sempre appassionato del Rock'n'Roll e Rockabilly che pervase l'America degli anni '50.

Greg si cimenterà nell'esecuzione di brani di Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis del periodo Sun Records, Carl Perkins e tanti altri Rockabilly "originators" riproposti col il fedelissimo "drumless" sound dell’epoca, accompagnato da due noti "Rebel Cats" della capitale, musicisti dall'esperienza ventennale nel genere, quali Andrea Pesaturo (chitarra) e Ivano Sebastianelli (contrabasso), ovvero i Two-Billies. Un power trio che saprà quindi trascinare i presenti nelle atmosfere e nei ritmi degli anni 50 con quell'entusiasmo e spensieratezza tipica della più grande rivoluzione musicale di tutti i tempi.



Il tutto in collaborazione con l’associazione culturale St.Art e Town Hall Party. St.Art nasce nel 2016 da “giovani di una certa età” la cui volontà è di tracciare nuove vie progettuali attraverso le esperienze ultradecennali consolidate: organizzazione di eventi musicali e culturali, creatività artistiche e, non per ultime, attività sociali ed educative dedicate soprattutto ai giovani. Quasi naturalmente St.Art ha ereditato la memoria del glorioso festival Rockin’Umbria attraverso concerti, progetti discografici e incontri dedicati alla musica.

Dal 2013 nel territorio perugino per la prima volta si è iniziato a parlare di musica Rockabilly, Rock&roll e country grazie ad un gruppo di appassionati che hanno dato vita al Town Hall Party Perugia. Questo prevede l’organizzazione di eventi e serate con concerti e dj set. Nato nel parco di Montegrillo a Perugia come Festival di due giorni si è poi trasformato in questi anni in molteplici eventi itineranti in vari luoghi e locali della città.

Prima dell’esibizione di Greg and the Two-Billies, dalle 19, ci sarà anche una degustazione di prodotti locali grazie alla Cantina Sasso dei Lupi. Per tutta la serata anche una selezione musica d’epoca con dj Hank.

Ogni successivo week end The Circle Social Club continuerà poi a proporre serate musicali con i suoi resident dj’s come Marco Cucchia, Viceversa, Ricky L, Andrea Maffei, Beautiful Sinners, Ald-one.

A febbraio in calendario, inoltre, altre giornate ricche di cultura, tra arte e musica: il 3 febbraio un appuntamento in collaborazione con i Rotaract Foligno e Perugia Est dedicato a Donatello con una conferenza dell’esperto d’arte Paolo Gregori (a seguire degustazione per una raccolta da devolvere all’AUCC Perugia); il 9 febbraio l’evento “The Black hole” con gli artisti Ivana Pistorozzi, Ennio Colaci e Simona Faraone: mostra, proiezione di un corto di animazione e live soundtracks per un’opera che tratta il problema dei disturbi alimentari adolescenziali. Previsto anche un talk specifico, organizzato dall’associazione St.Art, sulla tematica di grande attualità alla presenza della dott.ssa Laura Dalla Ragione, psichiatra-psicoterapeuta, esperta in disturbi del comportamento alimentare, e con intervento dell’operatore culturale Fabrizio “Fofo” Croce; mentre il 10 febbraio è atteso un artista elettronico internazionale come Satoshi Tomiie.

The Circle Social Club ha quindi avviato la sua ricca programmazione culturale e di attività per i propri associati. Tra queste anche le serate di promozione di artisti locali in collaborazione con l’etichetta Night Vibes ed il progetto Digital Calling\Rockin’Umbria promosso dalla St.Art (prima data prevista quella con il progetto “A BIT At” di Andrea Maffei).

Sono poi previsti appuntamenti con la Scuola di musica Piano Solo di Alessandro Deledda.

Il circolo sarà adibito anche a sala prove e per appuntamenti con attività diurne grazie a realtà cittadine del terzo settore.

Altre attività di quartiere si realizzeranno in collaborazione con il Comitato Largo di Madonna Alta e con il gruppo scout Agesci Perugia 7 con cui si organizzeranno, proprio come realizzato in occasione dei due Open Days di dicembre, giornate per attività sociali ed educative nel verde nell’ampio parco dell’area.

In attesa di riqualificare anche l’area del campo sportivo, il circolo organizzerà attività sportive parallele come corsi gratuiti di autodifesa, corsi di ballo hip hop ed house in linea con la sua attitudine musicale, e lezioni dedicate alla ginnastica. In estate sono previste anche giornate dedicate alla palestra all’aria aperta in collaborazione con Area4 e massaggi sotto le stelle con l’associazione FitMove.

L’ingresso al circolo e alle sue attività è riservato esclusivamente ai soci. È possibile tesserarsi al The Circle Social Club Ltd cliccando al link del sito: https://www.circleclub.it/tesseramento. Si può così iniziare la registrazione sul sito inserendo i dati richiesti fino alla fine della procedura. Le iscrizioni effettuate il giorno stesso dell'evento non saranno valide. L’interessato deve quindi effettuare il tesseramento con anticipo, almeno 24 ore prima dell’evento.