Teatro, musica e solidarietà nel primo fine settimana della Sagra Musicale Umbra

Sabato 10 settembre alle 21, all'Auditorium Santa Cecilia di Perugia, andrà in scena “Zanni, Pantalone e Francatrippa: le città impersonificate”, ovvero “L’Amfiparnaso. Comedia harmonica in un Prologo e tre Atti” di Orazio Vecchi, con l'ensemble La Stagione Armonica diretto da Sergio Balestracci per la regia di Alessandro Bressanello.

Nel fine settimana in programma anche il primo dei 3 appuntamenti di “Musica con vista”, e al via la rassegna corale “Voci della città” e i progetti “SMU FOR KIDS”, per le giovani generazioni, e “Musica come dono”

Teatro, musica, solidarietà e valorizzazione dei luoghi più suggestivi della regione: primo fine settimana per la 78^ Sagra Musicale Umbra, la storico festival promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica in programma fino e al 23 settembre a Perugia e in altri 5 centri della regione (Assisi, Montefalco, San Gemini, Scheggino e Torgiano – biglietteria online su www.perugiamusicaclassica.com e tagliandi in vendita presso la sede della Fondazione Perugia Musica Classica, in piazza del Circo a Perugia, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, e nelle rivendite ufficiali).

Sabato 9 settembre, alle 16.30, l'orto medievale in borgo XX Giugno, a Perugia, ospiterà il concerto di Tetraktis Percussioni, primo dei due appuntamenti della rassegna SMU for KIDS, pensata per coinvolgere le giovani generazioni. La sera alle 21, invece, teatro e musica all'Auditorium Santa Cecilia di Perugia con Zanni, Pantalone e Francatrippa: le città impersonificate, ovvero L’Amfiparnaso. Comedia harmonica in un Prologo e tre Atti di Orazio Vecchi, con l'ensemble La Stagione Armonica diretto da Sergio Balestracci per la regia di Alessandro Bressanello.

Domenica 10 settembre ancora SMU for KIDS a Perugia, con il Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia (ore 16.30, nell'orto medievale), mentre nell'Abbazia di San Nicolò di San Gemini al via la collaborazione con Musica con vista – festival diffuso di musica da camera nei luoghi più suggestivi della penisola, organizzato dal Comitato AMUR in sinergia con Le Dimore del Quartetto e promosso con il sostegno di Poste Italiane – con il concerto alle 18 del Quartetto Akilone. La sera di domenica debutterà anche la seconda edizione di Voci della città, rassegna dedicata ai gruppi corali umbri: alle 21, nella chiesa di S.Spirito a Perugia, esibizione del coro Armoniosoincanto diretto da Franco Radicchia, che proporrà il concerto Tra Monodia e Polifonia: La melodia sacra a Roma.

Voci della città proseguirà lunedì 11 settembre – stessa ora e stesso luogo del primo appuntamento – con l'esibizione dell'Ensemble Coristi a Priori, diretto da Carmen Cicconofri. Lunedì, poi, doppio concerto del Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia insieme a Myung Jae Kho, soprano, con Il giro del Mondo in 80 minuti nell'ambito del progetto solidale Musica come dono: appuntamento alle 10 alle Opere Pie Donini e alle 19 al Cinema Méliès per il C.I.D.I.S. Sempre lunedì, infine, alle 17 nell'Aula magna dell'Università per Stranieri si terrà, a ingresso gratuito, la conferenza dello storico dell’arte e giornalista Marco Carminati dal titolo Andare in gondola a far “scaraboti”. Il Canaletto ritrattista di citta?.