Teatro Cucinelli: la musica, comunque, con un concerto d'organo del Maestro Ciofini in diretta web

In un momento molto difficile per il mondo dell'arte, della cultura e della musica, La Fondazione Cucinelli decide di inaugurare comunque la sua stagione concertistica e lo fa con un concerto d’organo in diretta streaming dalla chiesa di San Bartolomeo a Solomeo. Sarà il Direttore Artistico della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, Fabio Ciofini, ad offrire al pubblico connesso in diretta web musiche di Billington, Bach, Galuppi, Pescetti, Mayr e Zingarelli, in un percorso che porterà gli ascoltatori a scoprire l’arte della trascrizione e l’influenza dell’opera nella musica organistica italiana nei secoli XVIII e XIX.

Esecuzione sull’organo del perugino Adamo Rossi, costruito nel 1791.

Accesso al pubblico non consentito, diretta streaming dalle ore 17.30 sul canale VIMEO: https://www.teatrocucinelli.it/it/live-streaming/