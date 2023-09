Tappa umbra per il tour italiano di Kaki King

"Avevo circa 19 - 20 anni quando ho scritto la maggior parte delle canzoni di "Everybody loves you". Era un periodo strano e solitario. Quando riascolto o suono quelle canzoni, sento sicuramente qualcosa, c’è ancora quel forte desiderio di conoscermi e per capire chi sono oggi. Suonare dal vivo è la gioia più grande, una parte della magia è vedere i fan che erano presenti fin dall'inizio e che ora portano i loro figli a vedermi suonare. È un magnifico onore per me". Queste le parole di Kaki King che arriverà in Italia con il suo tour europeo di celebrazione del 20esimo anniversario del suo primo album "Everybody loves you".

Prima tappa Perugia, all'auditorium San Francesco al Prato il 15 novembre, nell'ambito della stagione Tourné 2023/2024, promossa da Aucma e Mea Concerti, per l'occasione in collaborazione con il Comune di Perugia.

La chitarrista e compositrice statunitense porterà in scena un nuovo show in cui troveranno spazio i brani preferiti dai fan: da "Night after sidewalk" a "Fortuna" per un momento di condivisione di musica e storie inedite sulla creazione del disco e il suo significato.