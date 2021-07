"Il suono della ricerca", rassegna tra musica e scienza alla scoperta dei 4 elementi

Si chiama "Il suono della ricerca", ed è una rassegna che vuole coinugare musica e scienza dedicata ai quattro elementi. Si parte martedì 6 luglio alle19 nel Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia con l'elemento Acqua: in musica, con la “Water Music” di Händel e il Concerto per oboe in do maggiore K. 314 di Mozart eseguiti dall'Orchestra perugina insieme all'oboista Christian Schmitt.

L'approfondimento scientifico sull'elemento acqua, interpretato in senso metafisico e come risorsa fondamentale per la nascita e lo sviluppo delle società umane, sarà a cura dei docenti dell'Università degli Studi di Perugia Paola De Salvo, Marco Mazzoni, Rita Marchetti, Cristina Burini, Susanna Pagiotti e Marco Pizzi.

Gli appuntamenti si suseguiranno fino al 13 agosto, inserendosi nel percorso che conduce all'edizione 2021 di Sharper – La Notte europea dei ricercatori, in cui la proposta artistica incontrerà l'approfondimento scientifico, in un originale e coinvolgente connubio tra ricerca e divulgazione musicale e didattica. I 4 elementi ispireranno i programmi dei concerti e su questi i ricercatori dell'Ateneo perugino si confronteranno da diverse prospettive disciplinari.

Dopo l'appuntamento inaugurale del 6 luglio, "Il suono della ricerca" proseguirà poi giovedì 22 luglio, sempre nel Chiostro di San Lorenzo, con “A tutto fuoco”, con l'approfondimento scientifico a cura dell'Università degli Studi di Perugia grazie all'intervento di Maurizio Natali, per poi spostarsi nell'Orto Medievale del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS), in borgo XX giugno a Perugia, per gli altri 2 appuntamenti in calendario: giovedì 29 luglio, serata dedicata alla Terra, con "Le quattro stagioni" (ospite dell'ensemble perugino sarà Fabio Ciofini, clavicembalo, organo e maestro di concerto, approfondimento scientifico con Serena Massari e Marco Cherin); venerdì 13 agosto, alle 21, chiusura con “Ocp on the moon”, con l'Orchestra da Camera di Perugia e Marco Pierobon, tromba e direzione, e l'approfondimento scientifico a cura dell'Università degli Studi di Perugia con Helios Vocca.