Suoni Controvento, la notte delle stelle cadenti porta a Montefalco la voce di Karima con il suo concerto "Lifetime"

Suoni Controvento porta in Umbria e precisamente a Montefalco una delle voci più significative del panorama musicale italiano degli ultimi anni, Karima, che approda nel borgo umbro il prossimo 10 agosto alle 21.30 con il concerto "Lifetime".

Con il solo accompagnamento del pianoforte, durante la notte di San Lorenzo, Karima si racconterà a cielo aperto attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nei ricordi, nelle emozioni e nella passione. Per farlo, sceglie brani che più hanno segnato il suo percorso, tra alcuni di questi spiccano “Lullaby of Birdland” primo brano cantato per una jam session all’età di diciotto anni, “Greatest Love of All” brano della sua musa ispiratrice Whitney Houston e “Lately”. Per intraprendere questo viaggio si affida all’amicizia e al talento di Piero Frassi, che vestirà la sua voce, con dei bellissimi arrangiamenti.

Chi è Karima

Karima nasce a Livorno, citta? marittima, colorata e frizzante da cui eredita la permeabilita? alle contaminazioni. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a “Bravo Bravissimo” e poi a “Domenica In”. Nell'ottobre del 2006 entra nel programma “Amici” di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’ unanimità da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale e? stata prodotta. È l'unica cantante italiana a cui il “Maestro” ha scritto dei brani e con il quale ha registrato a Los Angeles il suo primo album dal titolo “Karima”. Sempre nello anno viene scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione la “Principessa e il ranocchio”, ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a “Tale e Quale Show” e “I migliori Anni” su Rai 1. Con Umbria Jazz rappresenta l’Italia nei festival internazionali. Artista molto amata in Cina dove ha portato per due anni consecutivi in tour, il progetto” Close to you” cantando per prima al prestigioso teatro dell’opera di Pechino, tempio sacro della musica classica. Nel 2017 nel musical The Bodyguard e? Rachel la protagonista, ruolo interpretato nel film da Whitney Houston. Amata dai musicisti ha collaborato con Dado Moroni, Riccardo FIoravanti e con Stefano Bagnoli. Esplosiva la collaborazione con la piu? famosa street band italiana i Funk Off. Nei suoi concerti i brani da lei interpretati rinascono nella “versione Karima” unici e inimitabili. È del 2021 il suo ultimo lavoro discografico, “No Filter”.

Per tutta la durata del Festival, il gruppo Hera multiutility partner di Suoni Controvento, offre biglietti per eventi a pagamento della rassegna. Per usufruire dell'opportunità, occorrerà visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm Controvento (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento), scegliere l’evento che interessa e riempire l'apposito format. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà ricevere il biglietto per lo spettacolo (fino a esaurimento).