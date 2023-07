Suoni Controvento fa tappa a Pietralunga: tre giorni di eventi, il programma

Viaggio in musica sulle note della chitarra del cantautore e compositore svedese Daniel Norgren, autore della colonna sonora del film campione di incasso "Le Otto Montagne", alla luce del tramonto di sabato 15 luglio ha incantato il folto pubblico di Suoni Controvento sul valico di Castelluccio di Norcia. Un palco a cielo aperto per il primo concerto in alta quota della settima edizione della kermesse, che ha visto il talento vincitore del David di Donatello condividere emozioni uniche insieme ai presenti, rapiti dal suggestivo contesto dello scenario naturale ospitante.

Suoni Controvento – festival estivo di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni – prosegue senza sosta il prossimo lungo fine settimana. Tra gli altri, protagonista in tutto il suo splendore sarà Pietralunga, piccolo borgo nell’Umbria di Nord-Est al confine con le Marche, incastonato tra morbide colline che si protraggono dall’alta valle del Tevere fino all’Appennino centrale. I panorami scorrono tra le immense foreste demaniali, in cui nascono tartufi tra i più pregiati d’Italia, e le ampie radure da cui l’uomo ha saputo trarre prodotti della terra unici ed autentici. Un angolo di quiete in cui venire per tornare in contatto con la natura, le tradizioni antiche e l’autenticità della vita.

Molto soddisfatto il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci per la collaborazione avviata con Suoni Controvento, una manifestazione che l'amministrazione ha accolto perché "espressione dell'autenticità del territorio umbro e in questo caso particolare di Pietralunga. Gli eventi in programma sono affini a quelli che sono i contesti ambientali di questo territorio. Ci crediamo così tanto che abbiamo inserito questa proposta all'interno del Pnrr per il bando "attrattiva dei borghi" di cui l'amministrazione comunale è stata vincitrice insieme ad altri quattro Comuni con un finanziamento volto alla promozione turistica e ambientale. Pertanto, aspettiamo con grande interesse e piacere quelle che saranno le ricadute delle ricche proposte di questa settimana".

Tre gli appuntamenti a ingresso libero in piazza Fiorucci, realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Si inizia giovedì 20 luglio alle 21 in piazza Fiorucci con la stand-up comedy di Pietro Sparacino e lo spettacolo “Occhiaie”.

2020 e 2021: due anni che Pietro Sparacino non dimenticherà mai. C’è stata la pandemia. Sì, ma come se non bastasse, ha pure “deciso” di diventare padre. Di nuovo. E, inevitabilmente, inizia così "Occhiaie", il live show in cui racconta di nuove vite che arrivano, vecchie vite che cambiano, vite di vivi che non vivono e che vivrebbero meglio da morti. Meglio L’alba dei morti viventi o L’alba dei vivi morenti? Smartphone, tv, tablet, pc, navigatore, Siri, Google, Alexa… Arrendiamoci, siamo circondati. La battaglia che Netflix, Prime Video e gli altri (veri) poteri forti stanno vincendo è quella contro il nostro sonno.

Evento in collaborazione con la stagione Comìc Umbria, che realizza questo ultimo appuntamento grazie ai fondi per il Bando sostegno spettacoli dal vivo anno 2022 “Por Fesr Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 e dal Piano di Sviluppo e Coesione (Fsc) – Avviso pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”.

Il 21 luglio alle 21 tappa umbra del “Chibli Tour” dei Savana Funk, live band che unisce funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili e una presenza scenica dinamica e accattivante, seguita da un pubblico affezionato in rapida crescita come il numero di concerti sempre più numerosi in tutta Europa. Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) si incontrano nella primavera 2015 a Bologna e scatta immediatamente una rara sintonia umana e musicale. I tre non perdono tempo e decidono di formare una band. Il primo album è un’autoproduzione, "Musica analoga”, ed esce nel 2016. A febbraio 2017 arriva il secondo disco “Savana Funk” (Brutture Moderne/Audioglobe), l'anno seguente il terzo “Bring in the New” (Brutture Moderne/Audioglobe), che ottiene moltissime recensioni di pubblico e critica. La band continua in un’attività live instancabile e Il palco è la dimensione congeniale per apprezzare lo spirito del gruppo. Una commistione di musica africana, funk, blues, rock psichedelico, influenze jazzistiche e melodie forti caratterizza tutto il loro repertorio. Nell’estate del 2019 vengono invitati ad alcuni appuntamenti del Jova Beach Party, dove suonano quindi davanti a decine di migliaia di persone, facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Jovanotti, e a Propaganda Live su La7. A giugno 2021 esce l’album “Tindouf”, il primo su Garrincha GoGo – la sussidiaria di Garrincha Dischi dedicata alla world music – distribuito in tutto il mondo e a cui fa seguito il mitico "Tindouf Tour", una lunghissima tournée con oltre cento date in tutto il mondo, durante la quale si esibiscono sui palchi dei maggiori festival italiani ed internazionali, tra cui Firenze Jazz Festival, Trasimeno Blues, Tallin Music Week e Pin International Music Conference.

A ottobre 2022 è uscito il nuovo album “Ghibli”, anticipato dall’omonima title-track e dal singolo “Elephant”. Il disco è stato presentato in anteprima live con un incredibile tour estivo che li ha visti calcare palchi importantissimi, esibendosi nuovamente come ospiti del Jova Beach Party e suonando accanto ad artisti internazionali del calibro di Red Hot Chili Peppers e Kokoroko.

Il 22 luglio alle 21 sarà la volta di Eugenio Finardi in trio con Raffaele Casarano e Mirko Signorile e il loro "Euphonia", suite che incorpora i brani in un “flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore a uno stato quasi trascendentale.

Un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, che è la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità. Il progetto è frutto dell’intesa con due straordinari musicisti. Mirko Signorile che intesse un suo continuum spazio-temporale attorno alla massa gravitazionale delle melodie in contrappunto con le traiettorie del sax di Raffaele Casarano, creando con sapienza armonica congiunzioni sorprendenti. Il flow si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva.