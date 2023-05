Suoni Controvento, c'è anche Alessandro Mannarino

Tappa umbra per Corde 2023, il nuovo tour di Alessandro Mannarino, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che torna anche quest'estate al festival di arti performative Suoni Controvento, promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Umbria. In partenza a giugno da Roma, il giro di live arriverà a toccare l'Anfiteatro Romano di Spoleto il prossimo 4 agosto alle 21. L’evento si realizza in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Umbria .

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. I suoi live si sono svolti in primavera nei principali club e anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band, occasioni che si sono dimostrate occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita. Ha infatti suonato in mete suggestive ma anche su palcoscenici all’estero, in particolare a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti Mannarino ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 - e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale. Ha infine concluso il suo viaggio nell’antico anfiteatro dell’Arena di Verona, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena è stato un evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta ricca di nuovi brani.