Suoni Controvento, Bregovic e non solo: il programma

Suoni Controvento non va in ferie. È un agosto ricco di appuntamenti quello che attende il suo pubblico.

Il programma

Mercoledì 2 agosto al teatro Romano di Spoleto alle 21, il debutto nazionale di “Maria Callas – 100 anni in 100 minuti”. Un viaggio alla scoperta dell'icona Maria Callas per la nuova produzione di Suoni Controvento. In occasione del centenario dalla nascita della grande artista lo spettacolo scritto da Nicola Calocero Giannoni con lo storyteller d’eccezione Giulio Scarpati, la musica dei grandi della lirica eseguita dal maestro Lucio Perotti e la soprano Agnieszka Grochala. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto e la Direzione Regionale Musei Umbria e con il supporto di Diva International (sponsor del festival da ben 4 anni) che sceglie così di celebrare la Diva. L’azienda ha voluto fortemente contribuire alla realizzazione della produzione originale, omaggiare attraverso una donna simbolica come Maria Callas, ogni donna e il mondo femminile nella sua complessità e in tutte le sue sfumature, da sempre fulcro delle attività dell'azienda. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il 3 agosto alle 21 alla Rocca Maggiore di Assisi arrivano i Santi Francesi, duo pop composto da Alessandro De Santis (vocals, guitar, ukulele) e Mario Francese (producer, keyboards, synthesizer and bass) vincitore della 16esima edizione di X-Factor, con una tappa del nuovo tour “Festival 2023”. Opening Rares (evento SCVslow). Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il 4 agosto al teatro Romano di Spoleto tappa umbra di “Corde 2023”, il nuovo tour del cantautore Alessandro Mannarino. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il 5 agosto, ore 15, alle grotte del monte Cucco tra Sigillo e Costacciaro andrà in scena “Margherita e il Diàntene”, progetto teatrale di e con Giulia Zeetti. Evento SCVslow realizzato in collaborazione con i Comuni di Sigillo e Costacciaro e l’associazione TraMontana. Per info e prenotazioni: tel. 351 282 7335.

A Pietralunga, alle ore 17, Libri in cammino con Giovanni Dozzini che presenterà il suo libro “Il prigioniero americano” (Fandango). Animazione letteraria di Fabio Santori.

Il libro - Primavera del 1944. L’Europa è in fiamme, e sulle montagne dell’Appennino umbro-marchigiano si incrociano i destini di un uomo e una donna. Lui è il console degli Stati Uniti d’America Walter Orebaugh che, arrestato a Montecarlo sul finire del 1942 e tenuto confinato prima a Gubbio e quindi a Perugia, fugge nel gennaio 1944, per unirsi alla Brigata San Faustino, una banda partigiana composta da alcuni ufficiali dell’esercito italiano e da una schiera di giovani proletari della zona.

Lei è Maria Keller, ballerina ungherese di tip-tap che nel dicembre del 1939, dopo aver girato per anni il Mediterraneo con una compagnia internazionale, è finita in carcere a Perugia con l’accusa di spionaggio al soldo dei Francesi, per poi fuggire dopo quattro anni raggiungendo i partigiani in montagna.

È la primavera della grande offensiva partigiana e a Orebaugh viene richiesto di mettere la Brigata San Faustino in collegamento con il comando alleato, oltre la linea del fronte: quello che mancano sono le armi per affrontare il nemico che razzia e terrorizza il centro Italia. Ma tra i vari comandanti partigiani è la figura di Maria Keller ad agitare l’animo dei combattenti: come ha fatto a evadere? E se fosse una spia dei fascisti arrivata tra loro per spiarne le mosse? È possibile credere a quello che racconta?

Alle ore 18 nell’area archeologica di Carsulae a Terni tappa umbra del giro di live estivo “Elvis Tour” dei Baustelle. Il tour prende il nome da “Elvis”, nuovo album che arriva a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica Baustelle, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band. È disponibile il servizio navetta dalla stazione di Terni esclusivamente su prenotazione. Il servizio sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 persone. Costo andata e ritorno: € 8,00 con pagamento a bordo della navetta. Per info e prenotazioni entro il 3 agosto rivolgersi a CMT Trasporti tel: 0744 44 79 03. Evento in collaborazione con il Comune di Terni e con la Direzione Regionale Musei Umbria. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Dalle 18 alle 21 a Trevi sarà la volta di Avventure e misteri in Umbria con Roompicapo “Oscuri segreti” (delitto nel borgo). Informazioni e prenotazioni: 392 5245864 - 329 5758765 - roompicapo@gmail.com

Il 6 agosto alle 18 alla Rocca Maggiore di Assisi “The belly button of the world (The inside party)” concerto di Goran Bregovi?, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, accompagnato da The wedding & funeral band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – insieme alla quale proporrà musiche balcaniche inversione “turbo folk”. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il 7 agosto in piazza del Comune a Montefalco concerto di Tony Momrelle, cantante jazz e R&B britannico e uno degli attuali cantanti principali della band Incognito. Evento SCVslow realizzato in collaborazione con il Comune di Montefalco. Ingresso libero.