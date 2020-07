Torna "Suoni controvento", festival di arti performative nei teatri naturali del Parco di Monte Cucco e non solo

Con il mese di Agosto torna con la quarta edizione Suoni Controvento, il festival estivo nazionale di arti performative promosso dall'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore. Palcoscenico saranno i luoghi suggestivi e caratteristici del cuore verde d'Italia tra il parco naturale del Monte Cucco, Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Norcia, Assisi, con due incursioni musicali anche a Montefalco e Torgiano.

In questi scenari naturali, a partire da venerdì 31 luglio fino al prossimo 6 settembre, a prendere il via sarà un connubio di musica, letteratura e arte che si svilupperà in diverse forme di attività culturali, sempre in linea con l'immagine di un “pubblico in movimento-teatri naturali”.

Come di consueto, in linea con lo spirito di condivisione che contraddistingue l'Associazione, anche in questo 2020 si conferma il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e non mancheranno le collaborazioni con i comuni dei borghi che aderiscono e sostengono il progetto e con alcune delle realtà più prestigiose del territorio, l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, il Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi, l'Università degli Studi di Perugia e le Associazioni delle guide appenniniche della fascia appennina umbro-marchigiana La Tra Montana e L’Olivo e la Ginestra, che accompagneranno i fruitori nelle escursioni, fornendo di volta in volta informazioni sui siti attraversati e sulle curiosità legate al territorio.

Nel primo fine settimana la kermesse toccherà Sigillo, il parco naturale del Monte Cucco e Fossato di Vico.

Taglio del nastro alle ore 21.30 del 31 luglio nel centro storico di Sigillo dove a inaugurare il festival saranno le proiezioni immagini delle opere degli studenti dell’ABA: “Ri-Tratti” di Daniela Gjyzeli, “Alone Unknown” di Alessandro Toscani, “Tutto è fermo” di Giulia Piacci, “Isole” di Giulia Discanno, “Ambienti” di Laura Tartaglini.

Sabato 01 agosto alle ore 16.00 nella foresta “Madre dei Faggi” sul Monte Cucco prenderà invece il via il trekking con delitto “Assassinio al chiaro di luna”. Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 -roompicapo@gmail.com.

Alle ore 21.00 piazza San Sebastiano a Fossato di Vico ospiterà "Dall'Olimpo al Monte Cucco", affascinante viaggio sonoro alla scoperta delle musiche tradizionali delle regioni montane della Grecia sulle orme del naturalista e viaggiatore perugino Orazio Antinori. Concerto a cura di Iàkovos Moysiàdis (Liuto greco, Liuto cretese, Bouzouki) e Periklìs Vràkhnos (violino), accompagnati dal polistrumentista Alessandro Puglia (fiati e percussioni). Evento in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) dell'Università degli Studi di Perugia.

Domenica 2 agosto alle ore 16.15 Pian di Spilli spazio alla musica con Brunori Sas. Per l’occasione Brunori Sas suonerà in acustico il suo ultimo disco "Cip!" e alcuni dei grandi successi del suo repertorio dando vita ad uno spettacolo meravigliosamente coinvolgente. L’evento è realizzato in collaborazione con l'Università Degli Uomini Originari Di Costacciaro.

Sempre il 2 agosto presso la chiesa sconsacrata di San Cristoforo a Fossato di Vico sarà allestita, fino al prossimo 13 agosto, l’escape room temporanea “Il tesoro del Condottiero”. Evento a cura dell’Associazione Rompicapo, informazioni e prenotazioni: 329 5758765/392 5245864 - roompicapo@gmail.com.

“Suoni Controvento” si realizza con il sostegno della Regione Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, del Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Sigillo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Norcia, Comune della Città di Assisi, in collaborazione con Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Conservatorio "Francesco Morlacchi" di Perugia, Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, CAMS dell’Università degli Studi di Perugia, Tramontana guide dell'Appennino, L'Olivo e la Ginestra, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, e con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Diva International. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival.