Suoni Controvento, alla Rocca di Assisi arrivano i Santi Francesi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/08/2023 al 03/08/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Nuova "chicca" nella programmazione di Suoni Controvento. Il 3 agosto saranno protagonisti del palco della maestosa Rocca Maggiore di Assisi i Santi Francesi con una tappa del loro nuovo tour. L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi.

I Santi Francesi sono duo pop composto da Alessandro De Santis (vocals, guitar, ukulele) e Mario Francese (producer, keyboards, synthesizer and bass).

Nel 2019 la pubblicazione di "Tutti Manifesti", album autoprodotto che ha raggiunto più di 2 milioni e mezzo di streaming su Spotify. Nel 2022 firmano con Ada Music Italy (Warner Music Italy) e a marzo rilasciano il singolo "Signorino". A settembre dello stesso anno partecipano al talent X Factor vincendone la 16esima edizione. A dicembre arriva il nuovo ep "In fieri" e a gennaio del 2023 iniziano il loro primo tour nei club italiano registrano diversi sold out.