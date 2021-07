Suoni Controvento 2021, al via il primo lungo weekend di musica, cultura e bellezza

Prezzo non disponibile

Al via l'edizione 2021 di Suoni Controvento – festival estivo promosso da AUCMA - che, dopo la prima anteprima con il format “Libri in Cammino”, si prepara a dare l’avvio al ricco cartellone che tra letteratura, arte, teatro e musica. Protagoniste quest’anno saranno le città di Assisi, Campello sul Clitunno, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Norcia, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Terni e Trevi dal 23 luglio al 12 settembre.

Seconda anteprima il 22 Luglio a Gubbio, città che ospiterà il Festival per la prima volta, così come Trevi e Campello sul Clitunno, suggestivi borghi della Fascia Olivata, che saranno al centro di questo intenso fine settimana.

Il programma del primo fine settimana #SCV21

Giovedì 22 luglio si inizia alle ore 17.30 a Palazzo Ducale di Gubbio prenderà il via la seconda anteprima di quest’anno: l’incontro “Condividiamo Cultura. Verso un turismo lento e sostenibile”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e della direttrice di Palazzo Ducale di Gubbio Paola Mercurelli, sono previsti gli interventi di Roberto Morroni (assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria), Cristina Colaiacovo (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), Luca Dal Pozzolo (Fondazione Fitzcarraldo), Simone Fittucia (presidente Federalberghi Umbria), Fabio Rossi (presidente Confagricoltura Umbria), Daniele Invernizzi (presidente EV-Now). Modera Paolo Morbidoni (Portavoce Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Seguirà un momento di convivio con prodotti tipici del territorio offerto da Confagricoltura Umbria.

Alle ore 21.00 spazio alla musica con un concerto che vedrà in scena Fabrizio Poggi ed Enrico Pesce. Fabrizio Poggi, cantante, armonicista e scrittore, nominato ai Grammy Awards 2018, premio Oscar Hohner Harmonicas, due volte candidato ai Blues Music Awards (gli Oscar del blues), candidato ai Blues Blast Music Awards, vincitore di numerosi Jimi Award. A Gubbio porta in concerto “Hope”, scritto, pensato e suonato a quattro mani con il grande pianista, compositore e arrangiatore Enrico Pesce. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV. Evento in collaborazione con la Direzione Generale dei Musei dell’Umbria e il Comune di Gubbio.

Venerdì 23 luglio ore 18.30 a Villa Fabri a Trevi, borgo che per la prima volta ospita il Festival, tappa del tour estivo di Raphael Gualazzi. Durante l’appuntamento il cantautore e compositore al piano solo ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale, oltre a qualche sorpresa, dando nuovamente prova di quella cifra artistica eclettica e virtuosistica che lo ha fatto amare dalle platee italiane e straniere.

-Ore 23.00 a Campello sul Clitunno “Dante 1321-2021”, ascesa in notturna, accompagnata da letture a tema dantesco, dalle pendici del Monte Serano verso la vetta a quota 1.429 mt, in tempo per assistere all’alba. Evento a cura dell’associazione In&Outdoor Umbria.

Sabato 24 luglio a partire dalle ore 16.00 alle 21.00 in piazza del Teatro Clitunno a Trevi format “Avventure e Misteri in Umbria” per grandi e piccini a cura dell’associazione Roompicapo. Delitto nel borgo “Salto mortale”: Una compagnia di circensi fa tappa al borgo. Improvvisamente uno di loro, durante le prove della sua esibizione, muore. Sarà stato davvero un incidente? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 -roompicapo@gmail.com

Domenica 25 luglio alle ore 09.30 da Villa Fabri a Trevi “Libri in cammino”, passeggiata letteraria con percorso ad anello in compagnia di Valerio Millefoglie. Lo scrittore dialogherà con Raffaele Marciano sul suo libro “La comunione dell’aria”.

Il sentiero: partenza dal Castello di Campello Alto alle ore 08.45. Dalla “scogliera” dell’Umbria godremo di un orizzonte speciale: i Monti Martani, Montefalco, Spoleto, Trevi e il mare verde dell’Umbria. Un passaggio speciale di arte, storia e misticismo: il convento francescano delle Allodoline e l’abbazia di Sant’Arcangelo di Trevi. Ci accoglierà poi la splendida Villa Fabri di Trevi dove si potrà ammirare il bellissimo giardino dalla vista privilegiata. Rientro a Trevi per le ore 14:30 e organizzazione auto per il rientro a Campello. Percorso: 11 km – Dislivello 150 mt +, difficoltà E, durata circa 4 ore. Evento in collaborazione con UmbriaLibri, In&Outdoor Umbria, Comune di Trevi, Comune di Campello sul Clitunno. Info e prenotazioni: 338 7613662 - info@inandoutdoorumbria.com

Valerio Mille foglie ha pubblicato i libri Manuale per diventare Valerio Millefoglie (Baldini Castoldi Dalai), L’attimo in cui siamo felici (Einaudi), Mondo piccolo, spedizione nei luoghi in cui appena entri sei già fuori (Laterza). È autore del di­sco I miei migliori amici immaginari. Suoi re­portage narrativi sono presenti nei volumi della Trilogia Normalissima (CTRL BOOKS). Collabora con il «Venerdì» di «Repubbli­ca». Dirige «Archivio Magazine».

-Dalle ore 10.30 e alle ore 16.30 nel centro storico di Pissignano format “Avventure e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Caccia al tesoro “Il segreto del Mago”. Aspiranti maghi e streghe, il Saggio Mago vi mette alla prova! Ha nascosto la formula della pozione magica perfetta, sta a voi recuperarla risolvendo enigmi cosi? da realizzarla per diventare ufficialmente maghi e streghe provetti! Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 -roompicapo@gmail.com

-Ore 18.30 a Campello sul Clitunno (Campello Alto) concerto di Sara Marini con il suo “Torrendeadomo”, album finalista al Premio Tenco 2020. Un progetto all’insegna del folk meticcio ma al tempo stesso omogeneo, declinato intorno a temi universali come amore, terra, viaggio, devozione popolare. L’artista sarà accompagnata da Paolo Ceccarelli (chitarra), Lorenzo Cannelli (tastiera), Goffredo Degli Esposti(fiati), Francesco Savoretti (percussioni).