Sound Sisto live, musica e buon cibo. Per la decima edizione fiera e pedalata per tutte le età

Dal 18/08/2023 al 27/08/2023

Sound Sisto Live arriva al decimo anno con una nuova edizione a tutta musica e buon cibo. Dal 18 al 27 agosto in piazzale Martinelli concerti dal vivo e il buon cibo dello stand gastronomico. Il programma dell'eventi, curato dall'associazione Carnevale I Rioni, prevede in aprtura, il 18 agosto Articolo J, tribute band degli Articolo 31. Il 19 agosto si esibiscono i Chiaro di Luna, tribute dei Maneskin, il 20 i Precious, band tributo dei Depeche Mode. Gli Aristcoratica sono la tribute band dei Matia Bazar, sono previsti il 21 agosto. E ancora: 22 agosto Roberto Elvis & Souspicius Band dedicata a Elvis Prestley, il 23 Pianeta Zera, il 24 Interceptor, tribute di Tina Turner, il 25 agosto è tempo di Nulla di Nuovo, tribute band dei Nomadi, il 26 High Voltage che "Interpreteranno" gli Acdc, e per finire Paradise Roses, tribute dei Guns 'n' Roses.

Domenica 20, inoltre, in via Mozart, la Fiera di San Sisto, a partirre dalle 8. Mentre domenica 27 la Sound Sisto Bike, pedalata per grandi e piccoli insieme a Fiab. Gli stand gastromici aprono alle 19.30, si inizia a suonare alle 21.30.