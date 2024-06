Solstizio di chitarre di inizio estate ai giardini del Frontone

Fa tappa a Perugia, venerdì 21 giugno ai Giardini del Frontone, la rassegna multidisciplinare Lanterna Magica, promossa dall'associazione umbertidese Effetto Cinema.

In programma una vera e propria festa a ingresso gratuito per il Solstizio di chitarre di inizio estate, dalle 21, in collaborazione con T-Trane e To Lose La Track: si parte con gli australiani EXEK, con il proprio rock sperimentale dai tratti paranoici e sommessi, che incrocia ritmiche kraut a dilatazioni psych-rock non disdegnando incursioni nel panorama post-punk e declinazioni noise.

A seguire toccherà ai nostrani Tiger! Shit! Tiger! Tiger!, band di Foligno da tempo nel circuito rock internazionale – ha partecipato anche quest'anno al prestigioso festival South by Southwest di Austin, in Texas – che ha recentemente pubblicato il suo quarto album, Bloom.

Chiuderà la serata il dj set di Fab, produttore, resident e fondatore del venerdì sera dell’Urban di Perugia, il famoso Friday I’m in Rock.