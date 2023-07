Sincronie, è in blu il secondo appuntamento con "Il Suono della Ricerca". Concerto al chiostro di San Lorenzo

Sarà “blu” come l'acqua il secondo concerto della rassegna “Sincromie”, edizione 2023 del "Suono della Ricerca", il progetto di divulgazione musicale e scientifica promosso dall'Università degli Studi di Perugia nel percorso di avvicinamento verso Sharper 2023 – Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

Sabato 29 luglio, alle 19, il Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia ospiterà il concerto dell'Orchestra da Camera di Perugia con i pianisti Marco Scolastra e Manuel Magrini, che eseguiranno un programma di musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e dello stesso Magrini.

L’approfondimento scientifico sarà curato da Massimo Moretti e Maria Cristina Luchetti, rispettivamente docenti di Igiene generale e applicata e di Metodologia dell'educazione musicale dell'Ateneo perugino. “Il colore blu richiama alla nostra memoria il cielo, il mare - evidenziano i ricercatori UniPg - e in generale l’elemento acqua, che il feto ritrova nell’utero materno sotto forma di liquido amniotico, suo primo paesaggio sonoro. Attraverso le neuroscienze è stato scoperto come durante l’ascolto di musica, si attivano entrambi gli emisferi, incluse numerose aree preposte al linguaggio. Tutta la comunicazione umana, generalmente, avviene grazie all’attivazione dell’apparato fonatorio. Da qui - proseguono - il richiamo alla filosofia yoga, che lega le corde vocali e le orecchie al colore blu. La connotazione del colore blu relativa a nostalgia e malinconia l’ha poi portato a dare il nome a un genere musicale che esorcizzava questi stati d’animo: il blues. Secondo lo studioso Alfred Tomatis le composizioni di Mozart permettono di passare dal 'sentire' all''ascoltare', ponendo l’essere umano in risonanza con l’universo”.

"Sincromie. Blu, giallo, rosso e arcobaleno" proseguirà poi in agosto con altri due appuntamenti musicali in abbinamento alla divulgazione scientifica. Giovedì 3 agosto, sempre alle 19, Fabio Ciofini dirigerà l'ensemble cameristico umbro in Sincromie: Giallo, con musiche di Mozart e Joseph Martin Kraus, in un inedito abbinamento scientifico sui colori dell’economia a cura di Cristina Montesi. L’evento si terrà in questa occasione nel chiostro della Cattedrale di San Lorenzo.

Per lo spettacolo di chiusura, martedì 8 agosto alle 19, si tornerà nel Complesso monumentale di San Pietro: l'Orto medievale del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) ospiterà il concerto dedicato a Rosso e Arcobaleno. Protagonisti l'Orchestra da Camera di Perugia con Marco Pierobon, tromba e direzione. In programma musiche di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, George Gershwin e John Kander. In questo caso i colori verranno declinati oltre che musicalmente, anche dal punto di vista storico, artistico e psicologico, con interventi a cura di Serena Massari,Marco Cherin e Giovanni Cinti.