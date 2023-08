Simone Cristicchi al parco dell'Imbersato di Bevagna

Una serata con la musica d'autore di Simone Cristicchi. È quella che si appresta a vivere Bevagna venerdì 4 agosto (ore 21) al Parco dell'Imbersato. Tornata a nuova vita lo scorso anno e riqualificata dopo decenni di abbandono, la splendida area verde farà di nuovo da sfondo alla grande musica. Dopo il concerto di settembre 2022 che ha visto come protagonisti Blind e Francesco Baccini, ora toccherà al noto cantautore romano, vincitore del Festival di Sanremo nel 2007. Nell'ambito del 7° festival internazionale Green Music, che punta a valorizzare i “teatri segreti” storico-naturali dell'Umbria, Simone Cristicchi si esibirà nell'acoustic trio tour “Lo chiederemo agli alberi”.

Il festival è curato dal direttore artistico Maurizio Mastrini, che ha scelto il Parco dell'Imbersato per un concerto imperdibile. “Si tratta del secondo concerto – commenta il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa – ospitato negli spazi del vecchio anfiteatro romano recuperati da questa amministrazione. Oggi il parco dell'Imbersato è utilizzato quotidianamente da grandi e piccoli anche per praticare attività sportiva e yoga. A breve verrà inoltre arricchito con giochi per bambini, panchine e strumenti sportivi per gli adulti”. L'altro obiettivo è quello di rendere l'Imbersato sempre più il luogo della musica e dell'arte. Il concerto di Simone Cristicchi sarà gratuito, è previsto solamente un contributo minimo (10 euro) per un posto a sedere. Sponsor principale della manifestazione sarà il Conad City di Bevagna, che ha creduto nel progetto musicale già lo scorso anno, sostenendo il concerto di Blind e Baccini.

“Il Parco dell'Imbersato – sottolinea il primo cittadini bevanate – ha una vocazione naturale nell'ospitare spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali. Proprio per questo, il 26 agosto verrà messo in scena lo spettacolo Elettra a cura della compagnia Agape Teatro, una rappresentazione che ha riscosso grande successo lo scorso inverno e che quest'estate girerà l'Umbria, da Spello a Spoleto”. Il sindaco Annarita Falsacappa invita dunque giovani e meno giovani “a partecipare alle tante iniziative d'agosto promosse dall'amministrazione comunale” e contenute all'interno del cartellone di eventi “E-state a Bevagna”. “Quella con Simone Cristicchi – precisa il sindaco – è una serata nuova e particolare, per un format che vogliamo mettere a regime attraverso un concerto di questo spessore almeno una volta l'anno”.