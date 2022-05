"Sì e Amen", venerdì a Perugia arriva in tour la grande Christian music

La Christian Music è un fenomeno sempre più diffuso e apprezzato nel mondo cattolico e non solo. Sono molti e di grande valore artistico gli artisti internazionali che si dedicano letteralmente "anima e corpo" a questo tipo di arte, in cui fede e sonorità si fondono in preghiera, di taglio contemporaneo, molto diversa da quella che siamo abituati a sentire nelle chiese. Anche in Italia il fenomeno è in grande cescita, grazie ad artisti tra cui l'umbro Marco Mammoli che hanno firmato grandi progetti musicali. Basti dire che anche in occasione del Festival della canzone italia di Sanremo, quest'anno, si è svolto in paralleloo un Festival della Christian Music, che ha offerto ai cantauturi italiani più noti di questo apprezzato genere un importante palcoscenico.

E così arrivano a Perugia, tra le quattro tappe nazionali, un gruppo di apprezzati cantanti e musicisti promossi dalla Chiesa evangelica Vive, che si esibiranno al Teatro Brecht il prossimo 13 Maggio alle ore 20.

Si tratta di Mirko e Giorgia, Word, Davide Di Lecce e River, assieme al gruppo Vive Worship, pronti a incantare il pubblico con le loro sonorità pop incentrate sulla lode e sulla spiritualità. La loro esibizione, chiamata "Sì e Amen Tour", è naturalmente aperta a chiunque desideri ascoltare una musica che nasce dal profondo dell'anima, di grande qualità artistica e che promette di non lasciare delusi.

Tra i perugini famosi appartenenti alla Chiesa evangelica c'è anche il noto influencer Mariano Di Vaio, che professa la sua fede apertamente come inno alla bellezza del Creato, frutto dell'amore di Dio. Chissà che non lo si veda in prima fila al concerto di sabato sera al Teatro Brecht...