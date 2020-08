A Settembre la 75° edizione della Sagra Musicale Umbra: al centro, Beethoven

Dal 3 al 13 settembre prossimi si svolgerà la 75a edizione della Sagra Musicale Umbra (SMU), voluta dalla Fondazione Perugia Musica Classica Onlus. Nel rispetto delle norme anti contagio, questa edizione prevede posti limitati, che saranno in prevendita on line a partire dal 10 agosto.

«Un modo per tornare ad ascoltare insieme la grande musica mantenendo viva la tradizione della SMU» «Dopo questo lungo, forzato silenzio e le tante testimonianze di affetto e sostegno del nostro pubblico, abbiamo deciso di proporre una speciale edizione della Sagra Musicale Umbra en plein air per assicurare la massima sicurezza dal punto di vista sanitario, convinti che la musica sia un bene necessario per godere la ricchezza delle emozioni che sa suscitare e per accrescere il sentimento di comunità, fondamentale in un momento difficile come questo» afferma Anna Calabro, presidente della Fondazione Perugia Musica Classica.

Filo conduttore della SMU 2020 sarò un musicista da sempre ad alto gradimeto come Ludwig van Beethoven. Nel duecentocinquantesimo anniversario della sua nascita, il Direttore Artistico Enrico Bronzi dedica la Sagra Musicale Umbra 2020 (SMUMMXX) all’ideale della libertà sopra ogni cosa.

Dal 3 al 13 settembre 2020, 17 concerti tra Perugia (tutti al rione Porta San Pietro, tra i Giardini del Frontone, la Basilica e i Chiostri di San Pietro), Spoleto e Norcia. Tanti gli aspetti approfonditi dell’uomo e del musicista, alcune comparazioni, due contaminazioni eccellenti e l’intersezione con il Festival diffuso Musica con Vista organizzato dal comitato AMUR (di cui la Fondazione fa parte).

Il programma

Spazio al viaggio più completo della produzione pianistica di Beethoven, con l'integrale delle 32 Sonate per pianoforte eseguite da Filippo Gamba e Olaf John Laneri, distribuite lungo i 10 giorni della SMUMMXX. L’uomo e il musicista si intrecciano in «The Young Beethoven», un percorso raccontato dal critico Sandro Cappelletto e dal pianoforte di Marco Scolastra lungo pagine rare e sorprendenti del catalogo di Beethoven, tra prime conquiste e folgoranti anticipazioni del genio che verrà.

In apertura e chiusura della Sagra due incursioni insolite: il 3 settembre la pittoresca e visionaria “contaminazione” dell’Estratto dal Quartetto op.132 di Beethoven con il Concerto per Violoncello e Orchestra di Fiati di Friedrich Gulda, un esperimento sui linguaggi della musica e sui cortocircuiti che ne possono scaturire. Il 12 settembre la “contaminazione” del violinista Florian Willeitner, accompagnato dall’Orchestra da Camera di Perugia. In programma alcune sue celebri rivisitazioni che destrutturano alcuni compositori del passato, per offrire una loro interpretazione coniugata al contemporaneo. Irriverenze virtuose che aprono al minimalismo, all'elettronica, all’Irish, come al jazz. La SMUMMXX s’interseca anche con due date di Musica con Vista del comitato AMUR (festival diffuso con concerti in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania e in Umbria). A Spoleto il 5 settembre il giovane Trio Chagall presenta due perle del grande repertorio di Mozart e Schubert; a Perugia il 6 settembre il Quartetto Henao accosta le opere dei due protagonisti indiscussi della Vienna imperiale, Schubert e Beethoven.

La sicurezza

Lo staff della Fondazione è pronto a far vivere la SMUMMXX in massima sicurezza, essenziale è la collaborazione di tutti e il rispetto delle disposizioni imposte dall'attuale legislazione: indossare la mascherina e rispettare le norme sul distanziamento. Gli organizzatori dovranno avere tutti i nominativi e i numeri di telefono dei partecipanti ad ogni singolo concerto. Per assicurare la fruizione in massima sicurezza è essenziale evitare assembramenti, per questo la Fondazione invita caldamente ad acquistare in anticipo i biglietti. Da lunedì 10 agosto 2020 è possibile acquistare biglietti singoli ONLINE su perugiamusicaclassica.com e ticketone.it, o presso tutti i punti vendita Ticket One; sono tre i pacchetti a disposizione: «Intero» che comprende tutti i 15 concerti a Perugia; «Pacchetto Beethoven» con il ciclo integrale delle Sonate per pianoforte di Beethoven e «The Young Beethoven»; il pacchetto «Giardini del Frontone» che prevede i concerti dell’Orchestra da Camera di Perugia del 3, 6 e 12 settembre e il concerto del Quartetto Henao. Per prenotare i pacchetti scrivere all’indirizzo e-mail: segreteria@perugiamusicaclassica.com o registrarsi sul form online nel sito ufficiale della Fondazione (per costi e programmi consultare www.perugiamusicaclassica.com)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da giovedì 27 agosto 2020 presso la sede della Fondazione Perugia Musica Classica Onlus (Piazza del Circo, 6 – Perugia), tutti i giorni feriali dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Sabato 5 settembre e Sabato 12 settembre dalle 11:00 alle 13:00. Gli eventi potranno essere seguiti grazie a speciali iniziative sui social della Fondazione e condivisi con l'hashtag #SMUMMXX e alle media partnership con Umbria Radio, La Voce, PerugiaToday e Promovideo.