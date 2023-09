Segni Barocchi, doppio appuntamento a Foligno

Festival Segni Barocchi propone per sabato 2 settembre due appuntamenti a Foligno, alle 18, nella chiesa di San Nicolò e alle 21, al teatro San Carlo.

Alle 18 si esibiranno Vibeke Astner (organo) e Lene Langballe (cornetto e flauto). La Astner ha studiato organo e direzione d’orchestra alla Royal Danish Academy of Music di Copenaghen. Si è esibita in tutta Europa, sia come solista che come musicista da camera e in diverse trasmissioni per la radio e la tv danese. La Langballe ha una attiva carriera come flautista e cornettista e collabora con numerosi gruppi di musica antica.

Alle 21, concerto “La Serenissima” a cura della “Accademia Hernans” (formata da Fabio Ceccarelli, traversiere; Alessandra Montani, violoncello; Stefano Maiorana, tiorba e chitarra; Fabio Ciofini, clavicembalo e maestro di concerto).

Saranno eseguite musiche di Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello, Giovan Battista Platti, Benedetto Marcello.

Accademia Hernans, nata nel 2000 per volontà del suo direttore Fabio Ciofini, ha tenuto concerti per le più prestigiose associazioni e festival di musica antica in Italia e all’estero.