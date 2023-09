Segni Barocchi, a Pale Irene De Ruvo in concerto

Segni Barocchi, concerto a Pale per organo di Irene De Ruvo

Nella chiesa di San Biagio, a Pale, il festival Segni Barocchi propone martedì 5 settembre, alle 21, il concerto per organo di Irene De Ruvo. La musicista ha al suo attivo concerti in importanti sedi culturali in Italia e all’estero. In Giappone è stata chiamata per suonare in concerto e per tenere alcune lezioni d’interpretazione della musica organistica barocca. Ora è docente di organo principale al conservatorio di Cosenza.