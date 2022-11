"Scacco al Maestro": un omaggio al poliedrico Ennio Morricone sul palco del Riverock Winter con i Calibro 35

Scatta il 18 Novembre allore 21.15 l'edizione invernale del Riverock Festival, promosso dall'omonima associazione. Come sempre arena dell'evento è il Teatro Lyrick di Assisi. Per aprire la stagione sul palco salirà, in un’inedita formazione allargata, l’unica tappa umbra di Scacco al Maestro - Calibro 35 plays Morricone il progetto attraverso cui i Calibro 35: un omaggio al genio e alla musica del maestro Ennio Morricone corredato di un imponente allestimento teatrale.

Ad accompagnare Massimo Martellotta, Fabio Rondanini, Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Tommaso Colliva saranno Paolo Raineri alla tromba, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Valeria Sturba a theremin, violino, voce

“Scacco al Maestro” è anche un progetto discografico in due volumi, appena uscito per Virgin/Universal, che vede la band ripercorrere, con la maestria che la caratterizza, parte dello sconfinato repertorio di Morricone insieme a ospiti del calibro di Matt Bellamy dei Muse, Elisa, Diodato, Joan As Policewoman, Roy Paci e Alessandro Cortini (Nine Inch Nails).