A San Giustino arriva "Experimenta”: al via la sesta edizione del Festival musicale è dedicata alla multiculturalità

A San Giustino c'è attesa per la sesta edizione del Festival musicale "Experimenta", in programma nella splendida cornice di Villa Graziani dal 4 al 25 Agosto.

Il fetsival è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Giustino sotto la direzione artistica di Marco Sarti.

“Da sei anni questa manifestazione – afferma l’assessore Milena Crispoltoni - anima la scena di questa meravigliosa parte dell'Umbria. “Experimenta” è un appuntamento ormai consolidato atteso da turisti ed appassionati locali ed internazionali residenti nel periodo estivo, nonché da una schiera di pubblico che si sposta da varie parti del centro Italia per poter assistere ai prestigiosi eventi musicali che caratterizzano questo piccolo festival. Un viaggio tra passato e presente che evocherà scenari intimi e suggestivi che saranno proposti al pubblico nel segno dell'arte e della convivialità, in perfetta simbiosi con le ricchezze di questo fascinoso territorio umbro. Ringrazio il Gruppo Azione Locale Alta Umbria S.r.l. per il contributo alla promozione della manifestazione e gli uffici del Comune per il lavoro svolto”.

Il programma di "Experimenta 2021"

Mercoledì 4 agosto ore 21

ROBERTO ZECHINI & ECHOES SUSTAIN ABLE

Roberto Zechini - compositions, guitars, efx

Luca di Nisio - guitars, echoes

Samuele Brunori - bass, sustain

Luca di Muzio - drums, able

Mercoledì 11 agosto ore 21

CAMILLA BATTAGLIA “PERPETUAL POSSIBILITY”

Camilla Battaglia - voice, efx

SIMONE LOCARNI TRIO featuring YURI GOLOUBEV & JOHN B. ARNOLD

Simone Locarni - pianoforte

Yuri Goloubev - doublebass

John B. Arnold – drums

Mercoledì 18 agosto ore 21

“LA GRANDE NOTTE DEI MANTICI”

FEDERICO GILI - solo accordion

DANIELE DI BONAVENTURA - solo bandoneon

Mercoledì 25 agosto ore 21

THE SUPERSAX LOCOMOTIVE

“NEW MODERN BOP”

Lorenzo Bisogno - sax

Alberto Mommi - sax

Andrea Sabbiniani - sax

Luca Grassi - doublebass

Massimo Pucciarini - keyboards

Marco Pellegrini - drums