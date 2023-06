Sagrantino wine & performance, "10 gocce di pioggia" con Sabrina Antonelli

Ci sono ancora le famiglie al centro di Sagrantino wine & performance, cartellone di eventi che unisce arte, cultura e musica a degustazioni enologiche e percorsi enogastronomici, portando turisti e visitatori alla scoperta del territorio e delle sue cantine. Il prossimo appuntamento del programma promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino, sarà sabato primo luglio dalle 17.30, alla Cantina Romanelli in località San Clemente a Montelfaco, con lo spettacolo teatrale, adatto a bambini da 5 a12 anni, ’10 gocce di pioggia’ di Sabrina Antonelli. Protagonista la formica Nina che fa un viaggio tra le colline umbre e dentro se stessa per capire che non si possono giudicare gli altri senza conoscere le loro esperienze. E mentre la performance terrà i bambini con il fiato sospeso, gli adulti potranno visitare la cantina e degustarne i vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici locali. Ai bambini invece è riservata una merenda di tipicità. Il costo per gli adulti è di 15 euro, per i bambini la partecipazione è gratuita. La prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/Bq8hzb4TzdqPT2ag6.

Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.