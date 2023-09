Sagra Musicale Umbra e il viaggio nelle "Città delle Idee"

Prenderà il via con la San Pietroburgo raccontata da Paolo Nori attraverso le pagine di Dostoevskij – venerdi? 8 settembre, alle 18 nell’Aula Magna dell’Universita? per Stranieri di Perugia – la 78a edizione della Sagra Musicale Umbra, la piu? antica rassegna musicale dell’Umbria e tra gli storici appuntamenti culturali italiani, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica.

Nori, scrittore e traduttore dal russo, guidera? il pubblico in una straordinaria realta? fatta di poeti in clandestinita?, romanzieri inquieti e musicisti visionari schiacciati dal peso della Storia. Con lui, il Trio di Parma e la mezzosoprano Ema Nikolovska, per l'appuntamento inaugurale del festival che quest'anno sarà un vero e proprio viaggio tra Le citta? delle idee e che proseguirà – a Perugia e in altri 5 centri della regione (Assisi, Montefalco, San Gemini, Scheggino e Torgiano) – fino al 23 settembre (biglietteria online su www.perugiamusicaclassica.com e tagliandi in vendita presso la sede della Fondazione Perugia Musica Classica, in piazza del Circo a Perugia, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, e nelle rivendite ufficiali).

Sempre venerdì 8 settembre, ma alle 21 al teatro Morlacchi, saranno poi protagonisti Lisbona e il fado, con la fadista Aldina Duarte insieme a Bernando Roma?o, guitarra portuguesa, e Roge?rio Ferreira, viola de fado. Duarte – “la voce della Poesia”, come è stata definita dalla critica internazionale – è una delle più importanti cantanti di fado del mondo, e tornerà a esibirsi in Italia dopo 18 anni.

Il programma dei primi giorni: SMU for KIDS, Musica con vista e Voci della città

La 78esima Sagra Musicale Umbra proseguirà poi sabato 9 settembre a Perugia, alle 16.30 nell'orto medievale, con il concerto di Tetraktis Percussioni, primo dei due appuntamenti della rassegna SMU for KIDS, pensata per coinvolgere le giovani generazioni; alle 21, invece, la Basilica di San Pietro ospiterà lo spettacolo Zanni, Pantalone e Francatrippa: le città impersonificate.

Domenica 10 settembre ancora SMU for KIDS a Perugia, con il Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia (ore 16.30, nell'orto medievale), mentre nell'Abbazia di S.Nicolò di San Gemini al via la collaborazione con Musica con vista – festival diffuso di musica da camera nei luoghi più suggestivi della penisola, organizzato dal Comitato AMUR in collaborazione con Le Dimore del Quartetto e promosso con il sostegno di Poste Italiane – con il concerto alle 18 del Quartetto Akilone. La sera di domenica debutterà anche la seconda edizione di Voci della città, rassegna dedicata ai gruppi corali umbri: alle 21, nella chiesa di S.Spirito a Perugia, esibizione del coro Armoniosoincanto diretto da Franco Radicchia, che proporrà il concerto Tra Monodia e Polifonia: La melodia sacra a Roma.