Sacred Noise, primo concerto fuori Perugia: Idris Ackamoor

Idris Ackamoor e la leggendaria band The Pyramids in concerto a Magione.

Venerdì 18 novembre, ore 21.45, al Teatro Mengoni va in scena l’afrofuturistic jazz dell'artista in tour per i 50 anni di attività artistica. L'evento fa parte della rassegna “Sacred Noise”, nata per unire musica contemporaneae luoghi storici, al suo primo live fuori Perugia.