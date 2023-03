Sacred Noise, Nadah El Shazly per iniziare la stagione 2023

Nadah El Shazly, produttrice, cantante e sound artist de Il Cairo, è uno dei nomi di punta della scena musicale underground egiziana e internazionale. Sarà lei ad inaugurare la stagione 2023 di Sacred Noise, la rassegna musicale iniziata nel 2015 e che sempre più anno dopo anno si sta caratterizzando per la sua capacità di unire concerti di musica contemporanea e luoghi di importanza storico-artistico di Perugia e non solo.

Arriverà nel capoluogo umbro mercoledì 5 aprile (ore 21.15) e a rendere più speciale ancora una delle sole tre date italiane del tour europeo sarà la suggestiva location dell’Auditorium Santa Cecilia.

Nadah El Shazly è una musicista contemporanea e molto versatile, la sua musica attraversa stili diversi tra cui jazz, classica, blues, punk rock e musica elettronica, esplora le tecniche vocali tradizionali egiziane riproponendole in un quadro di riferimento contemporaneo.

Il suo album di debutto, "Ahwar", rielabora radicalmente la musica popolare egiziana dei primi anni del XIX secolo ed esplora nuove frontiere sonore e armoniche, utilizzando la sua voce, le registrazioni sul campo e strumenti vari.

El Shazly ha effettuato lunghi tour in tutto il mondo, sia da solista che con band, ha partecipato a festival locali ed internazionali tra cui Irtijal, Le Guess Who?, Rewire e Best Kept Secret.

Nel corso della sua carriera, Nadah El Shazly ha cantato in cori, suonato nella cover band dei Misfits, ha diretto un ensemble jazz, ha una chiara affinità con iconici cantanti egiziani come Umm Kulthum, oltre ad essere una cantante incredibilmente versatile e come autodidatta ha imparato a suonare una moltitudine di strumenti.

Ingresso 12 euro in cassa, 14 euro in prevendita.

Per info e prenotazioni: bar.chupito@gmail.com; tel. 3468695770.

Prevendite: www.eventbrite.it