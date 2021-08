Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Al motto di “Salviamo i nostri sogni, ripartiamo insieme” prende il via RESTART, l’iniziativa dell'associazione I Rioni di San Sisto, che venerdì 27 agosto porterà nel quartiere perugino il concerto della Spleen Orchestra - Tim Burton Show.

Uno spettacolo speciale, concepito su misura per fronteggiare questo periodo di restrizioni, che vedrà l’alternarsi sul palco degli strambi personaggi Burtoneschi con un arrangiamento curioso e innovativo; Jack Skeletron, la Sposa Cadavere, Beetle Juice, Willie Wonka.

L’evento estivo, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Perugia, sarà un modo per tenere viva la manifestazione Sound Sisto, in attesa di poterla riproporre il prossimo anno.

“Restart segna quello che per noi è il giorno della ripresa – scrivono dall’associazione - delle attività dopo un lungo periodo di fermo, vogliamo essere positivi e propositivi, unendo la voglia di stare insieme alla consapevolezza delle responsabilità che questa voglia comporta in un momento così difficile. Abbiamo deciso di regalare al quartiere, ma anche alla città, uno spettacolo sicuramente unico, in linea anche con lo spirito carnevalesco che ci contraddistingue, che renderà omaggio ad uno dei registi più amati da grandi e piccini, premiato con il David alla carriera nel 2019, Tim Burton”.

Il concerto inizierà alle ore 21.30, con posti seduti limitati ed è prevista la possibilità di prenotazione per la cena (che garantirà anche la visione dello spettacolo) o un posto in platea per chi vuole assistere all’esibizione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351 5877978 entro il 22 agosto. Il servizio per la cena inizierà alle ore 19.30 e terminerà alle 21.

All’ingresso ogni partecipante dovrà esibire il GREEN PASS