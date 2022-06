Tutto pronto per il Chroma Festival a Bastia Umbra, grande musica live e non solo

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di ascoltare grande musica con la tre giorni di Chroma Festival a Bastia Umbra: grandi ospiti, realtà umbre ed attrazioni varie, come sempre ad ingresso gratuito, galvanizzeranno l'Area verde di Borgo Primo Maggio dal 10 al 12 giugno nell’Area verde di Borgo Primo Maggio a Bastia Umbra. La musica dal vivo, accompagnata da dj set e performance artistiche, è pronta a rialzare il volume grazie al festival dopo due anni di interruzione causa pandemia.

Sul palco ci saranno artisti nazionali di alta caratura per vari generi musicali. Venerdì 10 giugno sono attesi i Post Nebbia, band rivelazione della nuova scena italiana, gli Studio Murena, una formazione che propone un vibrante crossover di jazz, rap e avanguardia, e il dj set targato Napoli Segreta.

Sabato 11 giugno sarà il giorno del rapper e producer romano Ketama126 e di Generic Animal (Luca Galizia e band), tra i migliori cantautori italiani della sua generazione. Domenica 12 giugno a calcare il palco del Chroma Festival sarà la cantautrice italo-colombiana Joan Thiele.

Tutto sarà accompagnato come sempre dalla presenza di una miriade di band, djs e collettivi artistici dell’Umbria e non solo: Astral Larvae, Emiliano Pinacoli, Ivanzre, Michael Venturini, Greasy Kingdom, Rio Sacro, Olio su Telnet, dj Fab, dj Chiskee, dj Rollins & Bibo, Mömi, Balefullies, Wabeesabee, Mizula, djs Max P & Cap, djs Reds & Akille, djs Gigetto & Simoncino.

Oltre la musica

Oltre alla musica, al Chroma Festival ci sarà in programma anche un workshop con Matteo Corradini (membro dei The Pills e sceneggiatore per “Una Pezza di Lundini”) nel primo giorno di festival. Il focus del laboratorio verterà sulla multidisciplinarietà del mestiere dello sceneggiatore e di come questo è cambiato negli ultimi anni. Attraverso un box su Instagram è possibile fare domande dalle quali poi partirà la discussione. Il tutto sarà moderato dai ragazzi di Radiophonica.

Da segnalare anche la presenza di varie performance artistiche nel bel mezzo delle giornate, con spettacoli di danza e circensi. Spazio anche allo sport con un torneo di basket.

Non mancherà infine un’Area Market, che oltre ad avere hobbisti ed artigiani fonrirà anche una parte beverage "locale" (Tenute Baldo, Birra Osiride, Green Heart Distillery).

L’evento è ideato e organizzato interamente dai membri dell’Associazione Culturale Chroma, composta da oltre 30 giovani attivi costantemente tutto l’anno. Mission del Chroma Festival è quella di una progettazione culturale che ha come obiettivo il rilancio di pratiche aggregative basate sulla fruizione di performance artistiche, dando risposte concrete ad esigenze collettive e intergenerazionali.

Programma day by day

(liste in ordine di esibizione dall’ultimo al primo di giornata)

Venerdì 10 giugno

Post Nebbia

Studio Murena

Napoli Segreta DJ set

Astral Larvae

Emiliano Pinacoli

Michael Venturini

Ivanzre

Workshop di Matteo Corradini

Sabato 11 giugno

Ketama126

Generic Animal

Greasy Kingdom

Rio Sacro

Fab

Chiskee

Rollins & Bibo

Olio su Telnet

Mömi

Domenica 12 giugno

Joan Thiele

Balefullies

Wabeesabee

Mizula

Max P & Cap

Reds & Akille

Gigetto & Simoncino