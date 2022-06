Presentato Suoni Controvento 2022, il programma completo e le location

Saranno ventuno le cittadine umbre teatro della sesta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma, che si conferma come “festival dell’Umbria” tra arte, letteratura, intrattenimento ludico-culturale, musica e teatro. Il festival si snoderà tra il 16 luglio all’11 settembre, più due anteprime "Slow" - ramo del Festival volto a valorizzare i borghi umbri e il turismo lento, sostenibile ed esperenziale - il 9 luglio a Sigillo e il 15 luglio a Monteleone di Spoleto, e un dopo Festival il 24 settembre ad Assisi.

Assisi, Campello sul Clitunno, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Montone, Narni, Norcia, Pietralunga, San Gemini, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Stroncone, Terni, Trevi, Valfabbrica sono le location in cui si esibiranno grandi nomi e artisti emergenti, in tre mesi che saranno occasione anche per esplorare il territorio umbro grazie al circuito di eventi che includeranno l’intera regione.

Anche in questo 2022 si confermano il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, di Sviluppumbria e la collaborazione con i comuni e le proloco dei borghi che aderiscono al progetto, nonché con alcune realtà prestigiose del nostro territorio quali, tra le altre, l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, la Cappella musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, e tutte le associazioni delle guide che si occuperanno di condurre il pubblico fino ai concerti in alta quota attraverso sentieri naturali o accompagneranno le diverse attività del Festival.

Fedele all'idea originale, il Festival sin dalla sua nascita prevede infatti un format "pubblico in movimento-teatri naturali”, peculiarità che porta l'ambiente a diventare parte integrante dell'evento stesso e non a esserne mero palcoscenico. Tra gli animatori letterari, Paolo Mirti, Giannarmete Romani e Giovanni Dozzini.

L’edizione 2022 è stata presentata il 10 giugno a Perugia alla presenza di Donatella Tesei (presidente Giunta Regione Umbria), Daniele Moretti (Fondazione Perugia), Michela Sciurpa (amministratore unico Svilppumbria), Virna Gioiellieri (Gruppo Hera), Lucia Fiumi (presidente Aucma), Gianluca Liberali (direttore artistico Suoni Controvento), Maurita Passaquieti (direttore marketing Aucma). Presenti anche i sindaci e i rappresentanti istituzionali dei Comuni e degli Enti che aderiscono e sostengono il festival, diventato un grande veicolo per la promozione turistica della regione.

La presidente Tesei ha definito Suoni Controvento un «format vincente» che la Regione Umbria continuerà a sostenere, anche considerando la quantità di realtà che in sinergia lavorano insieme. Un Festival fruibile a tutti, che riesce a coinvolgere un pubblico eterogeneo, e che, con i suoi eventi tra musica e arte, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo la bellezza dei luoghi senza mai dimenticare i temi della sostenibilità e del rispetto della natura.

Il programma

Sabato 9 luglio alle 21.30 a Villa Anita a Sigillo, in occasione della 21esima edizione dei Campionati europei di Volo libero, concerto del Saxophone ensemble del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia: Roberto Todini (sax soprano), Catia Bertolini (sax alto), Simone Cojocaru (sax soprano), Cristian Torzuoli (sax tenore), Lorenzo Ronti (sax baritono). Musiche di Duke Ellington, Scott Joplin, G.Gershwin, Astor Piazzolla, Gioacchino Rossini. Anteprima SCVslow. Ingresso libero.

Venerdì 15 luglio alle 21 lungo corso Vittorio Emanuele II a Monteleone di Spoleto "Milky Way", concerto di Sara Jane Ceccarelli accompagnata dal chitarrista Lorenzo De Angelis e dal batterista Matteo Dragoni. Anteprima SCVslow. Ingresso libero.

Sabato 16 luglio Suoni Controvento si aprirà alle luci dell'alba alle 6.30 nella piazza Superiore della Basilica di San Francesco di Assisi con Mario Brunello suona le Sonate e Partite di JS Bach, concerto al violoncello piccolo di Mario Brunello. Ingresso libero.

Giovedì 21 luglio alle 21 a Villa Anita a Sigillo tappa del Karaoke Tour Estate del cantautore calabrese Cimini. Prevendite su TicketItalia.

Sabato 23 luglio alle 17 SCVslow al Parco regionale del Monte Cucco “Libri in cammino”, passeggiata letteraria con Caterina Venturini che presenterà il suo libro “Quchi”. Informazioni e prenotazioni: 347 1148395 - romaniermete@gmail.com

-ore 18 a Pian di Monte (area decollo sud) land art con l'inaugurazione di "Wind Isolation" di Andrea Mirra. Ingresso libero

-ore 19 al Parco Eolico di Fossato di Vico land art con l’inaugurazione di “Maceria-3022” di Esco Rosa dell’Aba. Ingresso libero

-ore 21 SCVslow al borgo di Pietralunga (piazza Francucci) L'urlo dell'Africanità, concerto di Lisa Manara e Aldo Betto. Evento a ingresso libero in collaborazione con la rivista Jazz Around

Domenica 24 luglio alle 16.30 tappa del tour Live 2022 di Alessandro Mannarino. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Giovedì 28 luglio alle 21 in piazza San Sebastiano a Fossato di Vico La notte dei cantori con Fab Mayday, Nicola Cappelletti & i Maggiaioli della tradizione umbra. Ingresso libero.

Venerdì 29 luglio alle 21 SCVslow all'Arco di Scheggia a Scheggia e Pascelupo concerto del Jazz Guitar Duo, Matteo De Ambrosi e Lorenzo Pinoca del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. Ingresso libero.

-ore 21 in piazza San Benedetto a Norcia Planetario di e con Peppe Voltarelli

Domenica 30 luglio alle 15 in piazza Fortebraccio a Montone “Delitto nel borgo” a cura di Roompicapo. Informazioni e prenotazioni: 329 5758765 – 392 524586

-ore 16.30 a Pian di Spilli sul Monte Cucco tappa del Tour Estivo 2022 di Ermal Meta. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

- orario da definire all’auditorium San Sebastiano di Fossato di Vico concerto della violoncellista, compositrice, improvvisatrice, produttrice, scrittrice Lori Goldston. Ingresso libero.

-ore 21 alla Rocca di Braccio a Montone concerto di Davide "Boosta" Dileo, co-fondatore dei Subsonica, con l'anteprima del suo nuovo progetto musicale da solista The Post piano session. Prevendite su TicketItalia

Domenica 31 luglio alle 9.15 alla Posta dei cavalli a Pian delle Macinare (Costacciaro) “Poesie nascoste controvento” laboratorio di metodo Caviardage a cura di Riccardo Ruspi. Informazioni e prenotazioni: 333 4772463 - riccardo.ruspi@gmail.com

-ore 11.30 alla Grotta di Sant’Agnese a Costacciaro Palestina, Hudùd con Ahmed Tanbouz, Ahmed Tanbouz, Khaled Abu Ajamiya, Fabrizio Discenza, Susanna Cocchi, terza tappa del percorso “Viaggi sonori sulle orme del naturalista ed esploratore umbro del 19esimo secolo Orazio Antinori”, iniziato nel 2020 a Suoni Controvento

-ore 15 nella foresta “Madre dei Faggi” a Val di Ranco (Sigillo) Trekking con delitto con Roompicapo. Informazioni e prenotazioni: 329 5758765 – 392 524586

-ore 17 a Val di Ranco a Sigillo Libri in cammino”, passeggiata letteraria con Sandro Campani che presenterà il suo libro “Il giro di miele”. Informazioni e prenotazioni: 347 1148395 - romaniermete@gmail.com

-ore 18.30 all'Area archeologica di Carsulae torna a Suoni Controvento il maestro Ludovico Einaudi con una tappa del suo Underwater summer tour 2022. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

-ore 21 SCVslow alla Rocca di Braccio a Montone Guido Catalano e Roberto Mercadini portano in scena Cose che non avremmo sperato di potervi dire. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Mercoledì 3 agosto a palazzo Ducale a Gubbio Vulture Prince, concerto della compositrice e cantante pakistana Arooj Aftab. Prevendite su TicketItalia

Il 3 e il 4 agosto a palazzo Ducale a Gubbio prenderà il via Workshop di fotografia musicale e di scena a cura di Claudia Ioan.

Informazioni e prenotazioni: 335 316903 - claudiaioan@officinecreativeitaliane.com

Sabato 6 agosto alle 14.30 SCVslow nelle suggestive grotte del Monte Cucco a Pian del Monte Natus homo est, performance letteraria dentro l'origine dell'uomo attraverso "Le Metamorfosi" di Ovidio con Caterina Fiocchetti. Prenotazioni: associazione La Tramontana: 352 2827335 - 335 1251250 - 351 2827335

Domenica 7 agosto alle 15 alle Marcite di Norcia Trekking con delitto con Roompicapo. Informazioni e prenotazioni: 329 5758765 – 392 524586

-ore 17.30 al pianoro del laghetto di Valsorda a Gualdo Tadino tappa di “La Versione di Fiorella Tour – Estate” di Fiorella Mannoia. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Lunedì 8 agosto alle 18.30 SCVslow alla Rocca Flea di Gualdo Tadino concerto del Quartetto d'archi del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia: Sayako Obori (violino), Terukazu Komatsu (violino), Madalina Teodorescu (viola), Tommaso Bruschi (violoncello). Ingresso libero

Mercoledì 10 agosto alle 21.30 SCVslow in piazza del Comune a Montefalco “Lifetime”, concerto di Karima, accompagnata al pianoforte da Piero Fassi. Ingresso libero

Sabato 13 agosto alle 21 alla chiesetta di Fossato di Vico spazio al jazz con “Favolando” con Carmine Ioanna (sax tenore, clarinetto) e Francesco Bearzatti (fisarmonica)

Sabato 20 agosto alle 15 alle Rughe di Fossato di Vico Delitto nel borgo con Roompicapo. Informazioni e prenotazioni: 329 5758765 – 392 524586

Venerdì 26 agosto a Villa Fabri a Trevi tappa del Tour estivo 2022 di Giovanni Truppi. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Sabato 27 agosto alle 9 SCVslow sulla montagna di Trevi “Libri in cammino” con Piergiorgio Pulixi che presenterà il suo libro “Per colpa mia”

-ore 15 nel centro storico di Trevi Delitto nel borgo con Roompicapo. Informazioni e prenotazioni: 329 5758765 – 392 524586

-ore 17 SCVslow sul Monte Peglia a San Venanzo “Libri in cammino” con Davide Longo che presenterà il suo romanzo inedito di prossima uscita. Informazioni e prenotazioni: 347 1148395 - romaniermete@gmail.com

-ore 21 SCVslow al parco dei Sette Frati sul Monte Peglia a San Venanzo tappa del “We are not just at playing” dei Westfalia. Ingresso libero

Domenica 28 agosto alle 18 all’agriturismo I Mandorli “Poesie nascoste controvento” laboratorio di metodo Caviardage a cura di Riccardo Ruspi. Informazioni e prenotazioni: 333 4772463 - riccardo.ruspi@gmail.com

-ore 21 al Teatro Romano di Carsulae tappa del tour “Il cammino dell’anima” di Angelo Branduardi, accompagnato da Fabio Valdemarin. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Lunedì 29 agosto alle 21 al Sagrato della chiesa di San Rufino ad Assisi “Opera Noir” di e con Giancarlo di Cataldo e con Lucio Perotti (pianoforte), Marianna Mappa (soprano), Irene Savignano (mezzosoprano), Francesco Verna (baritono) Alessandro Della Morte (basso), una produzione Aucma. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Sabato 3 settembre alle 9 sul Monte Subasio ad Assisi “Libri in cammino” con Marco Malvaldi che presenterà “Bolle di sapone”, ultimo romanzo della fortunata saga dei vecchietti del Bar Lume. Prenotazioni: 335 6468058 – ituoicammini@gmail.com

-ore 17 al Parco fluviale del Nera a Narni “Libri in cammino” con Veronica Raimo che presenterà “Niente di vero”, libro vincitore del premio Strega Giovani 2022

-ore 17.45 al Parco Eolico di Fossato di Vico “Poesie nascoste controvento” laboratorio di metodo Caviardage a cura di Riccardo Ruspi. Informazioni e prenotazioni: 333 4772463 - riccardo.ruspi@gmail.com

-ore 18.45 al Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno “Suite dream” concerto della violoncellistam chitarrista e cantautrice Naomi Berrill

-ore 19.30 sul Monte Subasio a Collepino escursione“Notturna al Monte Subasio al suono dei canti degli Alpini” con il coro degli Alpini di Viterbo. Prenotazioni: In&OutdoorUmbria 338 7613662

Domenica 4 settembre alle 15 in piazza del Comune a Campello sul Clitunno Caccia al tesoro con Roompicapo. Informazioni e prenotazioni: 329 5758765 – 392 524586

-ore 18 SCVslow al Parco fluviale del Nera a Narni “Casadei secondo me” con Simone Zanchini quartet

Sabato 10 settembre alle 18 SCVslow in piazza Giuseppe Mazzini a Valfabbrica concerto in occasione dell’inaugurazione della Torre dell’Orologio

11 settembre alle 15 in piazza del Comune ad Assisi Delitto nel borgo con Roompicapo. Informazioni e prenotazioni: 329 5758765 – 392 524586

-ore 18 ai vigneti della Cantina Caprai di Montefalco tappa del “Petali in Tour” di Simona Molinari. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Venerdì 24 settembre sul Monte Subasio ad Assisi “Libri in cammino” con Paolo Mirti che presenterà il suo libro “Il campione e la bambina”. Passeggiata a tappe in bicicletta con Fiab

Ulteriori appuntamenti verranno annunciati prossimamente