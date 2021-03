Piano Day, Panicale rappresenterà l'Italia nella manifestazione internazionale, dal Teatro Cesare Caporali

Il Piano Day 2021 di fatto inaugura la seconda edizione di “Effetto 48”, rassegna multidisciplinare che culminerà nella manifestazione in programma dal 23 al 25 luglio 2021

Assieme alla città di Modena, il piccolo borgo umrbo di Panicale rappresenterà il prossimo 28 Marzo l'Italia nella manifestazione mondiale "Piano Day", evento internazionale che celebra lo strumento dagli “88 tasti”.

Domenica 28 marzo 2021, dalle 15 alle 19, Panicale accoglierà artisti, studenti e amanti del pianoforte e della musica nel suo settecentesco Teatro Cesare Caporali. Il “Piano Day 2021” è una manifestazione ideata da Nils Frahm, che alludendo agli 88 tasti del pianoforte lo celebra nell’88°giorno dell’anno.

“Ed è in questo anno particolare, incupito da un’inedita 'assenza' musicale – si legge in una nota degli organizzatori - che questa giornata acquista un più forte ed inequivocabile valore di resilienza. Una volontà sincera ed inattaccabile di celebrare il pianoforte, sì, ma anche la musica tutta e i suoi ambasciatori”.

Al Caporali due artisti di fama internazionale, Bruno Canino e Patrizio Fariselli, si avvicenderanno con il desiderio di evidenziare, di questo strumento, la multiforme varietà stilistica e di generi che lo contraddistingue.

Due pianisti diversi tra loro, ma accomunati da un appassionato servizio, lungo un’intera vita, reso alla musica. A legare e completare il programma saranno le esibizioni di alcuni allievi della Scuola di Musica del Trasimeno, in un inedito confronto generazionale.

I concerti saranno trasmessi in diretta streaming su Facebook e, grazie alla diffusione audio nelle le vie e nei locali di Panicale, potranno essere ascoltati da tutto il borgo con due postazioni collocate alle porte del centro storico.

L’evento, la cui direzione artistica è del M° Antonino Siringo, è realizzato in collaborazione con il Comune di Panicale, la Compagnia del Sole, e prodotto da Ponte di Archimede Produzioni s.r.l.s. e Stazione Utopia Soc. Coop. a.r.l., due realtà attive nel settore della cultura e dello spettacolo e che dal 2019 operano a Panicale presso “l’Arca di Pan”, un vecchio frantoio in disuso da oltre 50 anni, adibito oggi ad accogliere i molteplici linguaggi artistici.

Il Piano Day 2021 di fatto inaugura la seconda edizione di “Effetto 48”, rassegna multidisciplinare che culminerà nella manifestazione in programma dal 23 al 25 luglio 2021.