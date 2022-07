Umbria Jazz 2022, arriva Tom Jones. Il programma di sabato 16 luglio

Inizia alla Feltrinelli la giornata di oggi di Umbria Jazz. In libreria, alle 11, “Il Gatto e la Volpe” di Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini. Alle 11.30, la street parade con i Funk Off. Alla sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria, alle 12, Pedro Martins, il polistrumentista brasiliano che ha aperto i concerti di Herbie Hancock e di Diana Krall. Alle 13, ai Carducci, Sugarpie & the Candymen, alla Bottega del Vino, Accordi Disaccordi con Anais Drago, mentre alla Taverna, Shake ‘Em Up Jazz Band.

Alle 14.30 ai giardini Carducci, Tuba Skinny, Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini alle 15.30 alla sala Podiani. Alle 17, al teatro Morlacchi, Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Jaques Morelenbaum, ai giardini Carducci, Modalità Trio con Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini. Alle 18, street parade, mentre alle 19, in piazza IV Novembre, Tribunal Mist Jazz Band, Lorenzo Hengeller alla Bottega del Vino. Alle 19.30, Shake ‘Em Up Jazz Band in via della Viola, Sticky Bones in piazza Matteotti. Alle 20, ai giardini Carducci, Mathis Picard. Alle 21, all’Arena Santa Giuliana arriva Tom Jones. Ad aprire il concerto, Samara Joy & Pasquale Grasso trio. Alle 21, alla sala Podiani, Fred Hersch, mentre alle 21.30 in via della Viola, LetterOne Rising Stars Jazz Award – Itamar Borochov, In piazza Matteotti, stesso orario, Nico Gori Quartet, mentre ai giardini Carducci, Tuba Skinny. Alle 22.15, in piazza IV Novembre, Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi. Alle 23, in piazza Matteotti Sugarpie & the Candymen, Huntertones ai giardini Carducci. In via della Viola si chiude con la Resident Band e poi jam session.