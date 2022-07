Umbria Jazz 2022 , è il giorno di Johnny Depp e Jeff Beck. Il programma del 17 luglio

Gran finale di Umbria Jazz 2022. Questa sera all'arena Santa Giuliana si chiude con l'atteso concerto di Jeff Beck che ospiterà sul palco Johnny Depp. Ma prima di arrivare al main stage sono ancora tanti gli appuntamenti da godere.

Si inizia alle 11.30 con la tradizione street parade insieme ai Funk Off. Alle 12, alla sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria, Unfall con Dan Kinzelman, Mirco Rubegni, Manuele Morbidini, Rossano Emili.

Alle 13, ai giardini Carducci, Tuba Skinny, Accordi Disaccordi con Anais Drago alla Bottega del Vino, Shake ‘Em Up Jazz Band alla Taverna. Alle 14.30 ai giardini Carducci, Modalità Trio. Alle 15.30, alla sala Podiani, Francesco Bearzatti e Federico Casagrande, alle 17, al teatro Morlacchi, Immanuel Wilkins “The 7th Hand”. Stesso orario, ai giardini Carducci, Sugarpie & the Candymen. Alle 18, la strett parade con i Funk Off, alle 18.30, ai Carducci, Sticky Bones, alle 19 Lorenzo Hengeller alla Bottega del Vino. Alle 19.30, in via della Viola, Mathis Picard, in piazza Matteotti, Sugarpie & the Candymen. Alle 20, ai giardini Carducci, King Pleasure & The Biscuit Boys. Alle 21, Jeff Beck feat. Rhonda Smith, Anika Nilles, Robert Adam Stevenson con Johnny Depp all'Arena Santa Giuliana. Aprono Samara Joy & Pasquale Grasso trio.

Alle 21, alla sala Podiani, Fred Hersch, alle 21.30, in via della Viola, LetterOne Rising Stars Jazz Award – Yessai Karapetian, in piazza Matteotti, Sticky Bones, Shake ‘Em Up Jazz Band ai giardini Carducci..Alle 22.15, in piazza IV Novembre, Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi. Alle 23, in piazza Matteotti, Nico Gori Quartet, Tuba Skinny ai Carducci, dove alle 00.15, si esibiranno i King Pleasure & The Biscuit Boys e poi gli Huntertones. SI chiede in via della Viola con la Resident Band e le jam session.