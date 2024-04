La Deutsche Kammerphilharmonie di Brema torna protagonista al teatro Morlacchi

Torna a grande richiesta a Perugia la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, dopo le apprezzate esibizioni del 2013 e del 2018: diretta dal lettone Paavo Järvi, sabato 20 aprile, alle 20.30, l'orchestra tedesca si esibirà al Teatro Morlacchi nel cartellone della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, insieme alla giovane talentuosa violinista spagnola Mari?a Duen?as.

Il concerto sara? un’occasione preziosa per ascoltare le prime due Sinfonie di Franz Schubert, la n. 2 in si bemolle maggiore D. 125 e la n. 1 in re maggiore D. 82, che saranno intervallate dal celeberrimo Concerto n. 1 in sol minore per violino e orchestra op. 26 di Max Bruch, con solista la ventiduenne violinista di Granada, astro nascente del concertismo internazionale contemporaneo.

Direttore principale dell’Orchestre de Paris, Järvi e? stato insignito dell’onorificenza di Commandeur de L’Ordre des Arts et des Lettres, ricevendo inoltre l’ Ordine della Stella Bianca estone dopo aver fondato l’Estonian Festival Orchestra. Nel 2024 celebra vent’anni di attivita? alla guida della formazione di Brema, da anni protagonista in Patria e all'estero con tournée anche in Giappone e Corea del Sud.