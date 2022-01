Perugia aspetta il pianista canadese Marc-André Hamelin, il 22 Gennaio con gli Amici della Musica

Un nuovo appuntamento con la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia. Ad andare in scena sabato 22 Gennaio sarà il painista canadese Marc-André Hamelin, che si esibirà al Teatro Morlacchi (ore 19:00).

L'artista eseguirà i brani C.Ph.E. Bach: Suite in mi minore Wq. 62/12; S. Prokofiev: Sarcasmes op. 17 (1914); A. Scriabin: Sonata n. 7 op. 64 (1911), “Messa Bianca” e L. van Beethoven: Sonata in si bemolle maggiore op. 106, “Hammerklavier”.

Chi è Marc-André Hamelin

Nato a Montréal (nella provincia francofona del Québec), è stato avvicinato allo studio del pianoforte e alla scoperta di rarità pianistiche dal padre Gilles, farmacista, appassionato pianista dilettante e collezionista di spartiti rari di fine Ottocento e inizio Novecento. Ha studiato a Montréal all'École Vincent d'Indy e negli USA presso la Temple University di Filadelfia. I suoi principali maestri sono stati Yvonne Hubert, Harvey Wedeen e Russell Sherman. Risiede a Boston.

Pianista raffinato e dotato di straordinaria tecnica, è acclamato da pubblico e critica sia per il suo virtuosismo trascendentale, che gli permette di affrontare le pagine più difficili della letteratura pianistica con impressionante disinvoltura, sia per le sue scelte di repertorio su disco, dedicato in larga parte ad autori del XIX e XX secolo, generalmente poco frequentati da altri pianisti.

Infatti, sebbene dal vivo il suo repertorio sia da solista sia con l'orchestra includa ampiamente gli autori della tradizione come Scarlatti, Liszt, Schumann, Brahms, Beethoven, Fryderyk Chopin le sue numerose incisioni discografiche sono in prevalenza dedicate ad autori come Godowsky, Alkan, Medtner, Catoire, Ives, Ornstein, Rzewski, Kapustin, Joseph Marx, Henselt, Scharwenka, Korngold, Roslavets, Sorabji, Sciarrino ecc., oltre ad autori come Busoni (apprezzatissime le sue incisioni audio e video del Concerto per pianoforte e orchestra op.39), Scriabin, Villa-Lobos, Shostakovich, Dukas, Barber, Szymanowski e tanti altri. (Da Wikipedia)