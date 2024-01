La primavera porta Nada a Perugia: in concerto a San Francesco al Prato

Con l'inizio del nuovo anno si aggiunge un nuovo appuntamento alla stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, che il prossimo 3 marzo alle 21, all'auditorium di San Francesco al Prato, vedrà protagonista Nada in duo con Andrea Mucciarelli alla chitarra. Un appuntamento realizzato per l’occasione con il Comune di Perugia.

La cantautrice riprende così quello che era il concerto del “Nada Trio”, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Dalla loro unione nacque un disco che ottenne innumerevoli apprezzamenti seguiti da molti concerti in Italia e in Europa. Il progetto venne documentato da un cd dal titolo “Nada Trio” che vinse, tra gli altri, il Premio Tenco e il premio Musicultura di Recanati e fu poi distribuito nelle edicole da Olis e successivamente nella distribuzione tradizionale da “Storie di Note”.

Dopo anni di concerti Nada, Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti nell’inverno del 2017 sono tornati in studio e hanno registrato insieme un nuovo album “ Nada Trio: La Posa” distribuito da Warner con la produzione di Fausto Mesolella e Nada. È proprio alla fine delle registrazioni che scompare il grande Fausto Mesolella, il 30 marzo 2017.

In questo particolare concerto, Nada ripropone buona parte di questi due lavori musicali in cui e? accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese. Lo spettacolo comprende brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa” grandi successi come “Amore disperato”, “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma”, fino alle canzoni di oggi ("Luna in Piena" e "Senza un perché).