Perugia. Luca Pianca e la tiorba seicentesca protagonisti alla Sala dei Notari

Sarà la tiorba, suonata dal suo virtuoso Luca Pianca, fra i più celebri interpreti internazionali di musica antica, la grande protagonista del concerto di sabato 28 gennaio alle 17.30 alla Sala dei Notari di Perugia. Inserito nel cartellone della stagione degli Amici della Musica di Perugia, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica.

L'appuntamento sarà l'occasione per un viaggio alla scoperta delle musiche seicentesche composte proprio per questo affascinante strumento, introdotto verso la fine del 16° secolo e usato soprattutto per accompagnare il canto e, nelle prime orchestre, per eseguire la parte del basso continuo.

Alla Sala dei Notari Luca Pianca, liutista svizzero allievo di Nikolaus Harnoncourt e cofondatore della celebre orchestra barocca Il Giardino Armonico, eseguirà brani di Pietro Paolo Melli, Johann Hieronymus Kapsberger, Giovanni Pittoni, Charles Hurel e Robert de Vise?e.