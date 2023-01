Chroma festival apre il 2023 con Giorgio Poi

Il Chroma Festival affronta subito l’anno appena iniziato con un concerto fuori dai suoi confini abituali e con un ospite d’eccezione. Da Bastia Umbra, dove si svolge ogni anno in estate la rassegna dedicata alla scena musicale contemporanea italiana, fino a Perugia. E precisamente all’Urban club per la prima data marchiata Chroma del 2023 (a seguire sono in programma anche altri concerti in attesa dell’evento estivo).

Venerdì 13 gennaio (ore 22) è così in programma l’unica data umbra di Giorgio Poi. Dopo il successo dell’album “Gommapiuma” acclamato dalla critica musicale e dopo l’uscita del singolo “Ossesso”, dopo le strepitose date sold out al Teatro Dal Verme di Milano e all’Auditorium di Roma e dopo un lungo e felice tour estivo, il cantautore novarese ma romano d’adozione da ottobre è tornato a calcare i palchi dei migliori club italiani con il suo show emozionante e potente, finalmente dal vivo nella dimensione che più gli si addice, a stretto contatto con il suo pubblico.

Info e prevendite su: www.dnaconcerti.com; https://link.dice.fm/G844f042b37e