"Giovedì in musica" nel vicolo di Daje: Letizia Burnelli e Alessandro Magnalasche

Per i "Giovedì in musica" proposte da Daje, il bistrot a tutta tipicità di via Danzetta 5 a Perugia, il 23 maggio si esibiranno Letiiza Burnelli, alla voce, e Alessandro Magnalasche alla chitarra. L'obiettivo dell'evento è "rendere vivace una stretta traversa caratteristica del centro con buona musica, buon cibo e buon vino". Si parte alle 19. La programmazione andrà avanti fino a Umbria Jazz. Tra gli appuntamenti già fissati, quello di giovedì 30 con Ilenia Baldassi e Rachele Fogu