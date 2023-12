Le note di Edoardo Riganti Fulginei per sostenere la ricerca contro la mattia di Lafora

Indirizzo non disponibile

E' promosso dalla sezione umbra dell'associazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" il concerto in programma per il 7 geannio alle 17, nella Basilica di San Pietro. Si esibirà il giovane musicista Edoardo Riganti Fulginei. L'evento è finalizzato alla raccolta di fondi per sostenere la ricerca contro la malattia di Lafora e la somministrazione del farmaco Val 1221.

on si potrà pagare in contanti, quindi l'unico modo per partecipare all'evento è effettuare, preventivamente, un bonifico di €. 20,00 all'Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” ODV - Sezione Umbria, cui verrà devoluto l'intero incasso, con causale "concerto 7 gennaio 2024". Iban: IT10P0760111800000017000365