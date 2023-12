Quattro note nei quartieri, al via la seconda edizione: il programma

Portare la grande musica fuori dai tradizionali circuiti, e in spazi diversi rispetto ai luoghi in cui viene convenzionalmente fruita. Prende il via lunedì 18 dicembre alle 21, al teatro “L. Bonucci” di Colombella, con il concerto del Quartetto di Percussioni Tetraktis, la seconda edizione di Quattro note nei quartieri, rassegna di concerti a ingresso gratuito nelle frazioni perugine promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica in collaborazione con il Comune di Perugia.

“La seconda edizione di Musica nei quartieri – sottolinea Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia – costituisce l'elemento principale della proposta natalizia dell'Assessorato alla cultura. Per il secondo anno consecutivo vengono proposti tre concerti di alta qualità in tre importanti realtà del nostro territorio: Colombella, Montebello e Montelaguardia. Ancora una volta, attorno alle tante iniziative del centro storico, si propone una corona di eventi molto significativi capaci di attrarre grande partecipazione".

Dopo l'appuntamento inaugurale, con musiche di Bach, Maestrucci, Gomez, Annunziata, Ramadori e Sollima, la rassegna proseguirà con altri 2 concerti, sempre alle 21: mercoledì 20 dicembre, al Teatro del Centro Sereni Opera Don Guanella di Montebello, protagonista il Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia con musiche – tra gli altri – di Mozart, Strauss, Morricone e Sakamoto; venerdì 22 dicembre al cva di Montelaguardia si esibirà invece il Quintetto di Ottoni e Percussioni dell'Orchestra da Camera di Perugia, con musiche – tra gli altri – di Bizet, Verdi e Debussy.