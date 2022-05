Patty Pravo chiuderà il Todi Festival 2022 con il suo tour "Minaccia Bionda"

Il programma definitivo non è stato ancora svelato, ma nel frattempo il Todi Festival annuncia il "big" che, come di consueto nella tradizione degli ultimi anni, chiuderà l'evento. Anche in questo caso si tratta di una grande interprete della canzone italiana. Dopo Roberto Vecchioni, Ornella Vanoni, Simone Cristicchi, Max Gazzè e Loredana Bertè sarà infatti Patty Pravo l’attesa protagonista della serata finale del Festival che si terrà a Todi dal 27 Agosto al 4 Settembre.

La tappa tuderte del tour "Minaccia Bionda", prodotto da Antonio Colombi per Colorsound e Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci, è uno spettacolo esclusivo in cui Patty Pravo, in piena libertà con lo stile che la contraddistingue, racconterà se stessa fra musica e parole. L’imperdibile appuntamento è in calendario per domenica 4 Settembre, alle ore 21, nella splendida cornice del Teatro Comunale di Todi.

“Abbiamo fortemente voluto il ritorno di Patty Pravo - dichiara Eugenio Guarducci, Direttore Artistico del Todi Festival - la cui ultima apparizione in Umbria risale al 2015. La sua dimensione teatrale si sposa perfettamente con il Dna del nostro Festival e siamo convinti che potrà riscuotere una grande e meritata attenzione da parte di pubblico e critica”.

Una star intergenerazionale

Con la voce narrante live di Pino Strabioli, l'artista scandirà successi, ricordi, aneddoti e contributi video, alcuni dei quali inediti, alternando i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali, per un’artista amatissima che, dalla mitica notte romana del Piper, continua a sedurre il pubblico, tra successi e sparizioni, provocazioni e interpretazioni intense.

Con 120 milioni di dischi venduti, Patty Pravo ha influenzato generazioni, sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile.