Passioni 2023, appuntamento con i canti rituali di questua per la Settimana Santa

Tornano gli appuntamenti dedicati ai canti rituali di questua legati alla Settimana Santa: sabato 1 e domenica 2 aprile, il Comune di Spello e la Pro-Loco di Spello in collaborazione con le associazioni Sonidiumbria e Micrologus, il Coro dell’Associazione Musicale Properzio e il Circolo Cine Foto Amatori Hispellum, organizzano I Canti della Passione, un percorso musicale che si snoda in diverse parti del centro storico della città. Si inizia sabato alle ore 16 nell’atrio della Sala delle Volte del Palazzo comunale con la IV rassegna “Ecco ch’è giunta l’ora”, con i gruppi di Cantapassione umbri - “Antichi Sapori Umbri” di Gualdo Tadino, “Canto Popolare” di Giano dell’Umbria, “I Maggiarini” di Valtopina, Luigi Cimarelli e Amici di Assisi, Foligno e Spello e “La Squadra della Passione” di Cantalupo – che come da tradizione eseguiranno il canto della Passione. Domenica è invece prevista la rappresentazione corale alle 10 nei pressi della Chiesa di San Severino in via Cappuccini e alle 12 in Largo Mazzini nei pressi della Chiesa di San Lorenzo.