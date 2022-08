Frankie Hi Nrg e Al Jazzeera in concerto a Passignano: "Umbria terra impregnata di jazz, bello suonare qui"

Il rap incontra il jazz dal 2018. Da quando Frankie Hi Nrg ha incrociato gli Al Jazzeera a Torino, in occasione del festival dedicato proprio al jazz. E l’alchimia è subito scattata, tra artisti uniti dal desiderio di comunicare e di rompere gli schemi e ricomporli secondo la loro creatività. Niente steccati di genere, un’attitudine simile, un obiettivo condiviso nel nome di quelle radici, del rap e del jazz, che non sono poi così diverse.

Dal Torino Jazz Festival a Passignano, in una regione in cui il jazz è di casa. “Questa regione è completamente permeata di jazz. Grazie al festival e a quello che ha saputo seminare sul territorio, si respira jazz ovunque” dice Frankie, Francesco Di Maria all'anagrafe, atteso sabato 27 agosto a Passignano nell'area della passeggiata per Moon in June, insieme alla formazione jazz che fonde l’avanguardia con le sonorità e le atmosfere africane, una sperimentazione che oltrepassa i confini per stupire e stupirsi. “La soddisfazione più grane – aggiunge il rapper torinese – sono gli occhi dei bambini alla fine dei concerti. Vengono accompagnati dai genitori, finiscono con gli occhi radiosi e sorridenti. Quando succede, e per fortuna succede spesso, sai che il concerto è andato bene, capisci che quello che stai facendo è sul binario giusto”.

Jazz contaminato che ti fa muovere i piedi e battere il tempo, che cosa attendersi da un concerto di Al Jazzeera con Franckie Hi Nrg?

“Questo, una contaminazione continua, fuori dagli schemi, a cui approcciarsi proprio come fanno i bambini. E se piace a loro…”

Frankie è nato a Torino, ma ha un legame forte con l’Umbria: “Ho vissuto a Città di Castello, ho fatto l’università a Perugia. Economia e commercio, una sfida con mio padre che mi disse ‘ci iscriviamo insieme’. Lui si è laureto, io sono diventato un rapper”.