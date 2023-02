"Passaggi", il Duo Fiorini per il secondo appuntamenti di "Idee Musicali"

Si chiama “Paesaggi” il tema cardine della sesta edizione di “Idee Musicali”, la rassegna concertistica organizzata dall’associazione “Gli Insensati” che quest’anno ci accompagna in un viaggio alla scoperta di scorci e vedute anche molto distanti tra loro.

Domenica 12 febbraio alle 18 secondo appuntamento con il “Duo Fiorini” composto da Marco Fiorini (violino) e Giordano Fiorini (pianoforte) che, dall’Accademia di Santa Cecilia e da “I Musici di Roma”, porteranno a Castiglione del Lago un concerto di alto livello, eseguendo brani di Ludvig van Beethoven, Igor Stravinsky e Johannes Brahms. Marco Fiorini, attualmente primo violino solista de “I Musici di Roma”, terrà anche una masterclass sabato 11 febbraio, segnale dell'importanza che la formazione riveste per l'associazione Gli Insensati, aspetto al quale, nell'intenzione degli organizzatori, sarà data sempre più importanza nei prossimo futuro della rassegna.



Il giovane pianista Giordano Fiorini si è perfezionato con importantissimi maestri in Italia e all'Estero e ha all'attivo un'importante carriera concertistica come solista e in gruppi da camera. Marco Fiorini è uno dei più apprezzati violinisti italiani: per anni spalla dell'Orchestra dell'Academia di Santa Cecilia, lavorando al fianco dei più illustri direttori, dal 2019 è primo violino solista del celebre complesso strumentale I Musici, con i quali ha effettuato tournée in Spagna, Corea del Sud e Germania. Marco Fiorini all'attività di spalla e solista ha affiancato quella cameristica, ricoprendo il ruolo di Primo Violino nel Quartetto di Roma dalla sua fondazione; docente di violino presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, tiene regolarmente corsi e master in Italia e all'estero.