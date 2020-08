Parco di Porta Sant'Angelo, concerto con Giovanni Truppi il 25 agosto per TurbAzioni

Nello scenario dell’Anfiteatro del Parco Sant’Angelo, martedì 25 agosto, alle ore 21.30 si svolgerà il concerto “Viaggio sui margini dell’Italia” di Giovanni Truppi. L’appuntamento rientra all’interno delle iniziative targate ‘T.Urb.Azioni - Azioni Urbane con il Turbo’, a cura dell’Associazione YaBasta Perugia in collaborazione con la comunità di residenti, commercianti e associazioni della zona di Corso Garibaldi.

Tra luglio, agosto e settembre Giovanni Truppi ha caricato il suo piano smontabile su un camper percorrendo il lungo perimetro delle coste italiane. Da Ventimiglia a Trieste, un viaggio sui contorni litoranei dell’Italia al termine della lunga notte dell’emergenza che diventerà un reportage d’autore per il mensile Linus.

Al Parco Sant’Angelo la capienza, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza anti covid, sarà di 200 posti. In caso di pioggia il concerto si svolgerà o al chiuso o il giorno successivo.

Comunità TUrbAzioni

Comunità TUrbAzioni è il nuovo progetto di rigenerazione urbana per l’associazione ‘Ya Basta! Perugia’ che prosegue il suo percorso dopo le ‘Azioni urbane con il turbo’ e la prima esperienza in città di civic crowdfunding ‘Re Take Parco Sant’Angelo’ in ottica di una riqualificazione partecipata e condivisa dell’area del centro storico perugino che comprende il Parco Sant’Angelo e Corso Garibaldi.

Inoltre dal 18 al 20 settembre Tur.bAzioni opsiterà anche Gemini Network – Festival radio indipendenti: il primo festival di Gemini, un network di radio indipendenti che riunisce una quindicina di realtà disseminate in tutto il territorio nazionale.