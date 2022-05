Panicale invaso dai giovani musicisti del Trasimeno per la tradizionale Passeggiata Musicale

La musica con il suo forte potere evocativo, sarà la protagonista della Passeggiata Musicale organizzata dalla Scuola di Musica del Trasimeno, iniziativa che torna ad animare i borghi del territorio con la sua pacifica invasione di giovani musicisti umbri dopo la pausa forzata di due anni.

Saranno i Piccoli Archi, gli allievi più giovani di tutti con una età compresa tra i 5 e i 9 anni ad essere protagonisti dell'evento previsto per il 15 Maggio, quando a Panicale oltre oltre 100 ragazze e ragazzi allievi della Scuola musicale si esibiranno in Piazza Umberto I (ore 16.30).

Da lì, come tradizione della Passeggiata Musicale, gli allievi della Scuola, suddivisi in varie formazioni, andranno a collocarsi nei punti più suggestivi del borgo per offrire tante piccole esibizioni: in piazza San Michele ci sarà l’Orchestra Junior composta da musicisti fino a 13 anni; nella Piazzetta successiva un Quartetto di archi; in piazza Masolino un Ensemble di archi; davanti al Teatro di Panicale si esibirà l’Ensemble di Percussioni e in piazzetta Virgilio Ceppari l’Ensemble di Chitarre; al giardino dei tigli i Fiati Junior e l’Ensemble di fiati. Gran finale alla Chiesa della Sbarra con l’Orchestra Giovanile e i suoi oltre 40 giovani musicisti.

“Sarà una vera e propria festa della musica”, commenta il maestro Silvio Bruni, direttore artistico della Scuola di Musica del Trasimeno, che dirigerà i giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile.

Un progetto di rinascita

La Passeggiata Musicale è il secondo appuntamento di "RiComponiamo il Presente. Attività Musicali e Concertistiche per la Ripartenza": progetto ricco di eventi, proposto al territorio dalla Scuola di Musica del Trasimeno con il prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Un progetto coerente con la vocazione storica della Scuola di Musica del Trasimeno, che ha sempre puntato sulla musica d’insieme e le produzioni concertistiche da proporre agli allievi fin dalla più tenera età.

Nei suoi primi 37 anni di attività, la Scuola di Musica del Trasimeno, una esperienza unica in Umbria, è stata scelta da oltre 5 mila allievi. Oggi offre corsi individuali e di musica d'insieme – nelle sedi di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Panicale e Tavernelle - a più di 220 allievi seguiti da un organico di 20 insegnanti, che coprono tutte le famiglie strumentali e le materie teorico-musicali.