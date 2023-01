Ornella Vanoni tutta al femminile al Morlacchi

Fa tappa al teatro Morlacchi di Perugia la tournée di Ornella Vanoni "Le donne e la musica". L'appuntamento è per lunedì 23 gennaio nell'ambito degli eventi del festival Moon in June. In questo spettacolo l’artista che sceglie di raccontarsi, accompagnata da un quintetto di sole donne, eccellenze della musica per cui ha sempre avuto intuizione e un’attenzione speciale. Sul palco con lei ci saranno Sade Mangiaracina al pianoforte (che cura anche gli arrangiamenti), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello. "Queste musiciste sono davvero eccezionali e il fatto che siano donne è un valore aggiunto. Sarà bellissimo essere sul palco insieme”. Così Ornella Vanoni.